Jiří Schwarz: Jestli si někdo představuje romantiku jako v Popelce, lituju ho

Známý je především z televizních seriálů a inscenací, naposledy hrál kontroverzního rektora v sérii Sedm schodů k moci. Ve filmu dostal Jiří Schwarz výraznou příležitost pouze jednou, na konci 80. let v životopisném dramatu Mág. Role Karla Hynka Máchy jako by mu však byla napsána na tělo. Jeho hlas pravděpodobně znáte z dabingu.

Před pár měsíci jste oslavil půlkulaté narozeniny a stal se oficiálně důchodcem. Jaký je to pocit?

Vlastně mě to docela zaskočilo. Když mi ze správy sociálního zabezpečení přišel ten přípis, říkal jsem si, že to asi bude omyl. A tak jsem tam zavolal a dozvěděl se, že už skutečně jsem důchodce. Záhy jsem objevil první výhodu: Nejezdím moc často hromadnou dopravou, buď chodím pěšky, nebo jezdím autem. Nicméně tentokrát jsem musel. A až ve vagonu metra mi došlo, že nemám lístek a že jestli přijde revizor, bude ostuda. A vzápětí jsem si uvědomil, že jako důchodce už platit nemusím. Tak to je asi jediná změna, kterou jsem zaznamenal. A taky slevy do některých obrazáren a muzeí, ale ty jsem ještě využít nestihl. Nicméně brzy se chystám do Uměleckohistorického muzea ve Vídni, kde jsem už párkrát byl, tak uvidíme, jestli to tentokrát bude levnější.