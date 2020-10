Jak jste se seznámil s Jiřím Menzelem?

Poznali jsme se ve vlaku na bramborovou brigádu. On na to později vzpomínal tak, že se to odehrálo až na zpáteční cestě, já si myslím, že to bylo už cestou tam. Jisté je, že jsem byl posluchačem druhého ročníku FAMU a Jiří Menzel byl na škole teprve pár týdnů, chodil o rok níž. V tom vlaku si našel místo naproti mně a začali jsme si povídat.