Co každá velká role, to výběr aspoň z dvaceti herců, líčí Mádl natáčení Vln

Je pravda, že váš nový film Vlny sklidil při slavnostním uvedení na karlovarském festivalu desetiminutový aplaus vestoje?

Je to pravda.

Zkusil jste si někdy deset minut tleskat? To už člověka bolí dlaně.

Mě na pódiu už bolel úsměv. A potlesk ještě skončil tak, že jsme s kolegy začali odcházet, protože jsme už nevěděli, co máme dělat. Kdybychom se dál ukláněli, trvalo by tleskání možná ještě déle. Bylo to krásné a neuvěřitelné!