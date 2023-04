Mádl dělá Vlny. V chystaném filmu se vrací k událostem srpna 1968

„Kromě nápisu se na Vinohradské objeví i vojenská technika, vojáci, novináři, napětí z roku 1968 a také kamery,“ uvedl na svém Facebooku generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Snímek Vlny bude vyprávět nejen o událostech pražského jara a invazi vojsk Varšavské smlouvy, ale jak Jiří Mádl sdělil Českému rozhlasu, který film koprodukuje, klade důraz i na to, co se dělo pár měsíců před tím. „Pro mě je zásadní, aby se v redakci vytvořily mezilidské vztahy a aby pak všichni mohli čelit tomu obrovskému nátlak,“ řekl Mádl.

Jak se také svěřil v rozhovoru pro magazín Forbes, toto téma si ho samo našlo během studia na vysoké škole, když četl knižní historii Československého rozhlasu Od mikrofonu k posluchačům.

„A tam je několik kapitol o Redakci mezinárodního života, která čerpala ze skupiny zahraničních korespondentů. Věnuje se jim ale poměrně krátký úsek a mně to přišlo jako hotová synopse na film. Byly to neuvěřitelné novinářské šajby – vedoucím redakce byl Milan Weiner a já přemýšlel, jak to udělat, aby se s nimi divák snadno identifikoval. Tak jsem přišel s postavou technika, který je najatý v letech 1967, obyčejný občan, průměrný Čechoslovák, který má akorát obavy o svého bratra, o kterého se stará. Jde mi o příběh, ve kterém hraje roli ochrana blízkého člověka ve chvíli, kdy mu jde o krk, a ochrana hodnotného života i za cenu toho, že bude muset něco obětovat,“ svěřil se Mádl, v jehož filmografii budou Vlny již třetím režijním počinem po snímcích Pojedeme k moři a Na střeše.

Ve filmu by se měli objevit Vojtěch Vodochodský, Igor Bareš nebo Stanislav Majer.

A jak prozradil v pořadu iDNES.cz Rozstřel, jako scénárista a režisér se rozhodl natočit opravdu „dynamický divácký film“, který navíc, pokud vše půjde podle plánu, divákům nabídne jedinečnou a dosud nepoužitou technologii využití dobového archivního materiálu.