Je strašně nesexy, když chlap sám sebe žere. Jiří Mádl o roli otce i drilu v klášteře

Vím, že je ta role od vás dávno odšpendlena, ale přece jen, „snowboarďák“, který točí mainstreamový film a do toho studuje biskupské gymnázium – to není zrovna obvyklé. Zhřešil jste a sešel z cesty, nebo to bylo přání rodiny?

Rodinná vazba tam je. Ale přání za tím nehledejte. Ač byl můj děda nevěřící, vyrůstal na faře a celý život se na duchovní půdě pohyboval. Jeho spolužákem byl kardinál Vlk a oba po revoluci pomáhali obnovit školství. Spolupracovali tehdy s Rotary Clubem nebo Britskou radou a zakládali školy. Já se ovšem tuhle historii dozvěděl až po maturitě, nebyl to důvod výběru. Biskupských a arcibiskupských gymnázií je po České republice několik a já měl jedno takové jen kousek přes náměstí v Českých Budějovicích, kde jsem vyrůstal. Mělo skvělou reputaci, a tak jsem si podal přihlášku. Tahle výběrová škola mimochodem dodneška patří, jestli se nepletu, mezi ty nejlepší v Česku.

Myslím, že v herecké tvorbě nacházím svůj nový limit. Je to vzhled.