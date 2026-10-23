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Jiří Mádl slaví 40. narozeniny, ze Snowboarďáka se stal oceňovaný režisér

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  10:50
A chválou nešetří ani odborníci. V roce 2024 získal Jiří Mádl třeba České lvy...

A chválou nešetří ani odborníci. V roce 2024 získal Jiří Mádl třeba České lvy za nejlepší film, režii i scénář. Mohl za to jeho film Vlny. | foto: Petr Topič / MAFRA

Jiří Mádl
Producentka Monika Krist a Jiří Mádl slaví triumf s filmem Vlny, který si...
Režisér Jiří Mádl s protagonisty svého úspěšného filmu Na střeše Aloisem...
Jiří Mádl si odnesl cenu za režii.
13 fotografií
Jiří Mádl je jedním z nejúspěšnějších českých filmařů současnosti. V mládí ho proslavily kultovní komedie Snowboarďáci a Rafťáci, také Gympl a Vejška.

Posléze se vymanil ze škatulky herce pro „náctileté“. Získal cenu na MFF v Karlových Varech za film Děti noci a za vedlejší roli ve snímku Modelář obdržel Českého lva. Následně se začal věnovat režii. Jeho třetí snímek Vlny, odehrávající se za okupace v srpnu 1968, sklidil mnoho cen a má rekordní návštěvnost. Mádl také píše knihy, scénáře, moderuje a skládá písničky. V pátek 23. října slaví 40. narozeniny.

Vlny se probojovaly do širšího okruhu nominací na americké Oscary, získaly sedm Českých lvů a devět filmových slovenských cen Slnko v sieti: „Vím, že se film prodává do světa — Francie, Španělsko, Maďarsko nebo Japonsko — a pořád cestuje po festivalech. Byli jsme teď v Hongkongu, dostali jsme ceny na Ukrajině a v Americe v Clevelandu. Furt to nějak jede, myslel jsem, že ta životnost bude menší, ale my jsme po roce ještě pořád v kinech,“ řekl Mádl ČTK loni na karlovarském filmovém festivalu, kde také zasedal ve festivalové porotě.

Drama Vlny vypráví příběh mladíka, který je za zvláštních okolností přijat jako technik do redakce v Československém rozhlase: „Je to pro mne dárek. Příběh z let 1967 a 1968 je tak něco filmového, že jsem překvapený, že si toho jiní filmaři ještě nevšimli. Oslavný snímek o rozhlase u nás ještě nevznikl. Navíc použijeme speciální postup, kdy natočené záběry propojíme s černobílým archivním materiálem, který okolorujeme,“ přiblížil Mádl v čase natáčení. Návštěvnost „Vln“ překonala v českých kinech milion diváků. S tržbami přes 159 milionů korun jsou druhým nejvýdělečnějším českým filmem po roce 1989.

Červený koberec není cíl. Ale k filmu patří, míní herec a režisér Jiří Mádl

Jako režisér debutoval Mádl snímkem Pojedeme k moři, který při vyhlašování Cen české filmové kritiky 2015 získal Cenu RWE pro objev roku. Scénář si Mádl přivezl ze studií na filmové akademii v New Yorku, kde v roce 2011 absolvoval kurz scenáristiky. Ve snímku, vyprávěném pohledem kluka, který si svůj příběh režíruje i natáčí, použil řadu motivů z vlastního života.

Jeho druhý celovečerní film Na střeše vypráví o soužití dvou lidí rozdílné generace a kultury. Natáčení bylo odloženo kvůli náhlému úmrtí Jana Třísky, který měl ztvárnit jednu z hlavních rolí. V příběhu stárnoucího osamělého muže, kterého náhoda spojí s mladým Vietnamcem na útěku, ho nahradil Alois Švehlík. Na scénáři začal Mádl pracovat v době studií ve Spojených státech.

S divadlem a filmem koketoval už ve školní lavici. Českobudějovický rodák pochází z věřícího prostředí: „Vyrůstal jsem mezi katolíky i evangelíky a určitě mě to ovlivnilo. Věřím v Boha, ale když o tom člověk mluví, musí být opatrný a dobře volit slova a vysvětlit, proč a jak věří,“ vysvětlil. Studoval na místním biskupském gymnáziu a půl roku strávil v přísném klášterním gymnáziu v rakouském Kremsmünsteru. „To byla tehdy odměna mé domovské školy za vítězství v olympiádě v anglickém jazyce v Jihočeském kraji,“ prozradil.

Ve druháku na gymnáziu udělal konkurz do filmu Snowboarďáci a rovnou dostal hlavní roli. Později začal studovat psychologii a pedagogiku na Karlově Univerzitě: „Ale už jsem měl v tu dobu za sebou sedm velkých filmových rolí a potřeboval jsem individuální studium. Na téhle vysoké škole to nešlo, a tak jsem se stal bakalářem na Univerzitě Jana Amose Komenského, kde jsem mohl zkombinovat všechny tři obory. Moje touha psát se pak díky herecké zkušenosti s filmem přelila do scénářů,“ uvedl.

Ve filmech Snowboarďáci a Rafťáci vytvořil Mádl populární dvojici s Vojtěchem Kotkem. Jinou dvojici, tentokrát sprejerů, zase sehrál s Tomášem Vorlem mladším ve filmech Gympl a Vejška. Jejich režisér Tomáš Vorel se k osudům svých hrdinů vrátil po více než deseti letech snímkem Džob: „Jak napovídá název, kluci se dostali do pracovního procesu, ale pořád milují sprejerství. Jako adrenalin i jako umění. Ale když je člověk starší, jde to trochu hůř, nejde to tak ruku v ruce s rodinným a korporátním životem,“ podotkl Mádl.

Připadal jsem si jako král, ale neřesti měly limit, vzpomíná Mádl na herecké začátky

Dnes má na kontě desítky rolí filmových (Bathory, Jak se krotí krokodýli, Ro(c)k podvraťáků, Probudím se včera, Colette) a televizních (Láska rohatá, Gangy Berlína) rolí, zahrál si i v televizních seriálech (Soukromé pasti, Znamení koně, Borgia, Sever). Byl také aktivní v době politických kampaní a v roce 2010 vymyslel společně s herečkou Marthou Issovou a dalšími projekt Přemluv bábu a natočil agitační klip pro mládež v režii Petra Zelenky.

„Jak už mám těch profesí více, tak mám pocit, že si vždy od té druhé odpočinu a můžu nasát něco nového. Co jsem ale pochopil, je to, že nemůžu držet více než tři projekty, a vždycky jeden musí být ten hlavní,“ uvedl Mádl u příležitosti křtu své knižní prvotiny Přitažlivost planety Krypton, která vyšla v květnu 2022 téměř současně s premiérou komedie Pánský klub, kde hrál jednu z hlavních rolí. Kniha popisuje vztah dvou mladých lidí, kteří si dopisují ve virtuálním prostoru.

Aktuálně Mádl střídá herectví s psaním scénářů, plánuje i další knihu. Letos je v kinech k vidění mimo jiné v komedii 6 gramů. Hraje tu tátu, který musí řešit synovy školní trable. A byl také aktivní v době politických kampaní a v roce 2010 vymyslel společně s herečkou Marthou Issovou a dalšími projekt Přemluv bábu v režii Petra Zelenky.

„Princip učení či poznávání mě naplňuje, nebo dokonce uklidňuje,“ tvrdí úspěšný umělec, který má svou hvězdu na chodníku slávy Zlín Film Festivalu, stříbrnou medaili předsedy Senátu a malého syna Františka. Žije s fotografkou a autorkou dětských knih Kateřinou Jirkovskou.

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