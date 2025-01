Požár nám mění plány, ale jsme v pořádku, vzkazuje Mádl z Los Angeles

Mádl do Los Angeles kvůli pracovním povinnostem dorazil ve středu. Předtím byl ve městě Palm Springs.

„Byli jsme jedni z mála, kteří jeli opačným směrem. Ale jsme v bezpečí. Nacházíme se ve čtvrti Venice a máme tady akorát varování k možné evakuaci. To znamená, že musíme být připraveni na telefonu, kdyby se něco dělo. Ale opravdu to vypadá, že sem oheň nepůjde,“ říká pro iDNES.cz Mádl.

Na místě je podle něj cítit kouř a svítí „zvláštní“ světlo. Zároveň přiznává, že kvůli masivním požárům se mění jejich pracovní program. „Některé instituce jsou zavřené a hlavní projekce je zrušena. My teď přemýšlíme, že tady zůstaneme trochu déle a uděláme ji, až to bude možné. Jenže tady nikdo moc neví, co bude,“ připouští režisér filmu Vlny.

„Evakuoval se a pak přišel na Vlny“

V Los Angeles sice podle Mádla není žádná velká panika, požáry jsou ale všudypřítomné. Zasáhly spoustu lidí z filmového průmyslu. „Je to Los Angeles, takže tady filmaři žijí opravdu všude,“ říká a dodává, že se spoustou zasažených je jejich výprava v kontaktu.

„Dokonce včera dorazil jeden producent, který se evakuoval a pak šel na naší projekci. Toho jsme si moc vážili, to bylo hezký,“ uznává Mádl.

Americká Akademie filmového umění a věd se rozhodla odložit oznámení nominací na Oscary plánované původně na 17. ledna, uvedla CNN s odvoláním na dopis šéfa akademie Billa Kramera.

Akademie ho přesunula na 19. leden, aby její členové mohli déle hlasovat. Mnoho z nich žije v oblasti Los Angeles a nynější přírodní katastrofa se jich nějakým způsobem dotkla nebo se museli rovnou evakuovat.

Slavnostní ceremoniál v Los Angeles je v plánu 3. března. Pokud Vlny postoupí mezi finální kandidáty, znamenalo by to pro český film první podobný úspěch za posledních 20 let.

„Mám především obrovskou radost, a to hlavně z toho, že se ukazuje, že silná stránka toho filmu je srozumitelnost, protože na to všude na světě reagují úplně stejně a všemu rozumí, tím pádem je náš československý příběh zajímá,“ reagoval Mádl bezprostředně po zařazení do užšího oscarového výběru.

Lesní požáry v okolí Los Angeles nejsou výjimečné, ty letošní se intenzitou ale zcela vymykají. Tisíce lidí připravily o domov, mnozí museli prchnout na poslední chvíli. Hasiči jsou svědky výjevů, kdy plameny požírají celé městské bloky. Řádění živlů si už vyžádalo nejméně pět mrtvých, škody na majetku a infrastruktuře půjdou do miliard dolarů.

Oheň zničil přes dva tisíce různých staveb. Mnoho lidí podle záchranářů bylo zraněno, jejich přesný počet ale není znám.

Plameny se v noci na čtvrtek rozšířily i do čtvrti celebrit Hollywood Hills a Studio City, kde zdevastovaly honosná sídla Anthonyho Hopkinse či Paris Hiltonové.