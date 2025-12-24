Cítím vítr ve vousech, přeje Lábus v jedné z nejpůvabnějších novinek letošních Vánoc

Krátká vánoční disneyovka, kterou režíroval držitel Oscara Taika Waititi, vypráví dojemný příběh holčičky a její kresby či spíše mazanice, která oživne. Mezi dívkou a stvořením zvaným Čmáryk se zrodí přátelství a když si malovaný kamarád uvědomí své limity, kamarádka si ví rady.
V originále se oživlá pestrobarevná čmáranice ochutnávající popcorn i zmrzlinu jmenuje Doodle a mluví hlasem Johna Goodmana. V české verzi roli převzal Jiří Lábus, který se v dabingu animovaných děl pohybuje trvale včetně Simpsonových nebo Doby ledové.
„Já už jsem daboval tolik zvláštních věcí, že mě ani tohle dvakrát nepřekvapí, ale oživlý obrázek je opravdu nezvyklá postavička. A hlavně jako vždycky, když pracujete na něčem, co má úroveň, je to radost i zábava,“ vzkazuje Lábus od mikrofonu, do nějž právě volá: „Cítím vítr ve vousech“.
Film navazuje na loňský krátký snímek Chlapec a chobotnice, pocházející rovněž z dílny Taiky Waititiho. Pohled na natáčení české verze projektu Sváteční přání: Nejkrásnější Vánoce najdete na videu.