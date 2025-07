Ještě mě zavezte na skleničku. Kolegové vzpomínají na Jiřího Krampola

„Jirku jsem měla moc ráda. Byl to strašně dobrý chlap. Já jsem s ním hrála už asi v sedmnácti v Divadle Jiřího Grossmana pod vedením pana Miloslava Šimka. Byli spolu tehdy ve dvojici a myslím, že to bylo období, kdy byl Jirka hodně šťastný. Vymýšleli ty scénky, pořád si nějak hráli. Nejdřív v Divadle Semafor a pak po revoluci právě v Divadle Jiřího Grossmana. On i všichni ostatní na mě jako mladičkou tehdy byli moc hodní, “ vzpomíná Dana Morávková, se kterou se společně objevil několikrát i na plátně – třeba ve filmech Andělská tvář nebo Kameňák 4.

„Myslím, že každý, kdo s ním tehdy hrál, by vám řekl to samé co já. Byl to výborný herec. Mám pocit, že nám tu odchází celá generace herců, na kterých jsme vyrůstali,“ dodává herečka, která byla několikrát hostem v Krampolově zábavném pořadu Nikdo není dokonalý.

Svou vzpomínku připojuje i režisérka Eva Toulová, která Krampola obsadila do svého filmu z roku 2024 Láska na zakázku: „Měla jsem tu čest točit s panem Krampolem dva projekty. Byl to úžasný profesionál, který i ve svých osmdesáti pěti letech zvládl v třiceti pěti stupních natáčet dvanáct hodin v kuse a ještě po poslední klapce řekl, ať ho odvezeme někam na skleničku, protože co by dělal doma... Nikdy jsem nezažila, že by se neusmíval. Pokaždé zářil. Byl skutečná hvězda. Věřila jsem do poslední chvíle, že se uzdraví, protože jeho energie byla nevyčerpatelná. A i když nakonec zdravotně podlehl, jeho odkaz české kinematografii je nesmrtelný.“

Obdobně jeho přínos hodnotí i režisér a herec Tomáš Magnusek, který vyzvihuje jak „spontánní a vtipný“ uměl být. „Miloval svého diváka a byl to skutečný profík. Na vystupování před lidmi byl i tak trochu závislý, takže jako mnoho další herců jeho generace: když už toho svého diváka a scénku neměl, život pro něj byl těžký,“ popisuje.

„Do poslední chvíle jsem pro něj vymýšlel role. Letos snad ještě půjde do kin film, ve kterém hrál. Měli jsme ještě jeden filmovací den, kdy jsme měli natočit jeho odchod, to už ale nestihneme... Do nebe mu vzkazuju, ať je s těmi, o kterých tak často mluvil – Miloslav Šimek, Josef Laufer, jeho žena a řada dalších lidí, kteří mu chyběli. Pro mě je to další ztráta člověka, který tu byl, když jsem byl zcela neznámý a dal mi šanci,“ dodává režisér, který Krampola obsadil třeba do filmů Bastardi 3, Bastardi: Reparát nebo naposled Stáří není pro sraby.