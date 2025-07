Roky točili Nikdo není dokonalý. Pohodář, pořád nás bavil, říká režisér o Krampolovi

Jak se s Krampolem seznámil, si již Rezek nevzpomíná. „Bylo to při přípravě nějakého zábavného pořadu v tehdejší Československé televizi. Od začátku jsme si ale porozuměli, nebyl tam žádný problém,“ uvedl režisér.

Společně se podíleli také na přípravě pořadů Nikdo není dokonalý, či Krampoloviny, kde Krampol dělal moderátora. „V podstatě celý můj televizní život jsem se s Jirkou potkával. Když jsme jezdili na natáčení, Jirka sedával u toho starého televizního stolu a pouštěl nám svoje nový fóry. Když jsem se moc nesmál, řekl, že je to blbý a nedal to tam. Když jsem se ale zasmál hodně, do pořadu to vložil. Vždycky mu pak šrotovalo v hlavě, kam ten vtip dát,“ vzpomíná na spolupráci Rezek.

„Podobně si počínal například Vladimír Dvořák, když vytvářel své známé scény s Jiřinou Bohdalovou. Vzal si do zkušebny třeba celý filmový štáb a předvedl jim tu scénku. Pokud se nikdo nesmál, škrtl to. Je to způsob přípravy, který se už v současnosti moc nevidí.“

Podle kolegy z televize byl Krampol při přípravě pořadů velmi detailní. S hosty, které si pozval, se scházel v hospodě kousek od Pařížské ulice, kde dlouhou část svého života bydlel. „Pozval si ty dva adepty a zeptal se jich, zda byli někde v zahraničí, nebo co nového zažili. Pokud se mu něco zdálo zajímavé, nechal to napsat do scénáře, on se na to pak zeptal a tak byl pořad dopředu připravený,“ řekl Rezek.

Jiří Krampol měl dlouhou dobu pověst bohéma, který po nocích rád flámuje v hospodách. „Říkalo se o něm, že hodně hulil a chlastal. Samozřejmě jsme si dali po natáčení pivo, nebo tak. Jednou jsme měli mít natáčení v jižních Čechách a přijeli jsme pro něj do Pařížské. Jirka byl trochu nepoužitelnej, abych pravdu řekl. Za ty desítky let jsem to zažil jedinkrát. Při natáčení usnul, museli jsme mu to trochu připravit, říct mu, kdy má mluvit a komu pokládat otázku. Nakonec jsme to však dali dohromady a pořad zachránili. Byla to jedinečná zkušenost, myslím to ale v dobrém. I přes jeho pověst se něco takového stalo pouze jednou, když zapomněl,“ popsal režisér.

„Je to těžké, je to totiž čerstvé, za ty léta jsme spolu ale neměli jediný konflikt. Někdy mají herci své výpady, ale Jirka nikdy. Byl to naprostý pohodář a profík, který se dobře připravoval a při natáčení i mimo něj nás pořád bavil, byl to takový jeho způsob života,“ zakončil vzpomínku Rezek.