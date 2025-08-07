„Dámy a pánové, přátelé, fanoušci, kamarádi i kolegové, s těžkým srdcem, ale i s úsměvem, který by si sám přál, vás zveme na rozloučení s jedinečným mužem, který dokázal rozesmát národ, přežil všechno kromě věčnosti a i smrt si ho vzala pravděpodobně jen proto, aby se měla s kým smát,“ uvedl na Instagramu influencer a Krampolův kamarád Tomáš Zajíc zvaný Teniskožrout, který si vzal a starost organizaci pohřbu.
„Jiří Krampol se rozhodl vystoupit naposledy. Bez zkoušky, bez scénáře, tak trochu neplánovaně, ale stále s noblesou sobě vlastní,“ napsal dále Zajíc. Dodal, že na oděvu smutečních hostů nezáleží, důležité je, aby dorazili s úsměvem na rtech. „Díky, Jirko. Za humor, sílu, nadhled i za to, že jsi nikdy nehrál sám,“ doplnil Zajíc.
Zemřel Jiří Krampol. Hrál v Malém pitavalu i scénkách se Šimkem, daboval Belmonda
Jiří Krampol vyrostl na pražském Žižkově. DAMU absolvoval v roce 1962, hned poté nastoupil do pražského Divadla Na Fidlovačce. Ještě téhož roku ovšem přestoupil do Divadla Na zábradlí, kam se opakovaně vracel.
V letech 1983 až 1990 byl členem divadla Semafor, kde společně s Miloslavem Šimkem vytvořil novou autorskou dvojici a získal si popularitu, kterou mohutně podpořily i výsledné televizní scénky.
Po následných sporech však z této scény i se Šimkem odešel a společně založili Divadlo Jiřího Grossmanna. Od poloviny 90. let působil Jiří Krampol na volné noze a věnoval se především dabingu a televizní tvorbě.
Na TV Prima dlouhé roky moderoval zábavný pořad Nikdo není dokonalý, jeden ze symbolů devadesátkové televizní zábavy. Od roku 2014 navázal pořadem Nikdo není perfektní stanice TV Barrandov. V oblíbeném pořadu známé tváře hádaly otázky, které předtím štáb pokládal lidem na ulici.
Byl čtyřikrát ženatý. Jiří Krampol miloval své ženy i jejich děti
Mezi jeho nejznámější role patří postava Libora Krejcárka v seriálu Malý pitaval z velkého města. Dále je znám ze seriálů Synové a dcery Jakuba Skláře či Četnické humoresky. Výraznou roli ztvárnil v televizní pohádce O princezně, která ráčkovala z roku 1988.
Důležitou kapitolou Krampolovy tvorby byl dabing. Po emigraci Jana Třísky do Spojených států převzal dabování Jeana-Paula Belmonda a po smrti Františka Filipovského si vyzkoušel také dabing Louise de Funèse.
V roce 2018 obdržel další Cenu Františka Filipovského za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu.