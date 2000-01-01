náhledy
Ve strašnickém krematoriu v Praze se v pátek 8. srpna 2025 přátelé, známí a herečtí kolegové loučili s hercem, komikem,dabérem a moderátorem Jiřím Krampolem. Mezi smutečními hosty nechyběli Pavel Trávníček, Martin Dejdar, Jan Přeučil nebo bývalý premiér Jiří Paroubek.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Stejně jako Jiří Krampol byl i Luděk Sobota hereckým partnerem komika Miloslava Šimka.
Herecký kolega a dabér Pavel Rímský má stejně jako Jiří Krampol mužný, drsný a okamžitě rozpoznatelný hlas.
Loučení s Jiřím Krampolem. Felix Slováček zahrál na sopránsaxofon (8. srpna 2025).
„Jirka měl krásný život,“ řekl na posledním rozloučení médiím Pavel Trávníček.
Loučení s Jiřím Krampolem. Herec Jan Přeučil musel obřadní síň pod návalem emocí opustit (8. srpna 2025).
Herečka Uršula Kluková byla odchodem kamaráda a kolegy JIřího Krampola zasažena.
Mezi smutečeními hosty na rozloučením s JIřím Krampolem nescházel herec a zpěvák Václav Upír Krejčí.
S Jiřím Krampolem se přišel jako jeden z prvních rozloučit Václav Upír Krejčí s bílou květinou (8. srpna 2025).
Na rozloučení s Jiřím Krampolem dorazila moderátorka Zuzana Bubílková (8. srpna 2025).
Poslední sbohem hereckému kolegovi přišla dát i Uršula Kluková a také režisér Tomáš Magnusek.
Na Jiřího Krampola zavzpomínal Martin Dejdar jako na člověka s osobitým smyslem pro humor.
Usmívat se na posledním rozloučení s kolegou nebývá úplně obvyklé, ale k Pavlu Novému to zkrátka patří.
Ze smutečného obřadu musel ovšem Jan Přeučil pod tíhou emocí předčasně odejít.
Felix Slováček zahrál melodii ze seriálu Cirkus Humberto, v němž Jiří Krampol nadaboval francouzského herce Patrika Préjeana představitele krotitele Gambiera.
Jan Přeučil na posledním rozloučení s JIřím Krampolem smekl svůj typický klobouk.
Loučení s Jiřím Krampolem. Oddychující Jan Přeučil, který musel opustit obřadní síň (8. srpna 2025).
Loučení s Jiřím Krampolem. Herec Jan Přeučil ještě během obřadu (8. srpna 2025).
Ivan Vyskočil byl také jedním z hereckých kolegů, který přišel dát poslední sbohem Jiřímu Krampolovi.
Smuteční řeč pronesla na posledním rozloučení i novinářka Marie Formáčková.
Po skončení smutečního obřadu hosté mohli zanechat vzkaz a podpis v kondolenční knize.
Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025)
Na rozloučení s Jiřím Krampolem dorazil také herec Pavel Nový. (8. srpna 2025)
