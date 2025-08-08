OBRAZEM: Zjitřené emoce i humor. Přátelé a kolegové se loučili s Jiřím Krampolem

Autor:
  17:00
Ve strašnickém krematoriu v Praze se v pátek 8. srpna 2025 přátelé, známí a herečtí kolegové loučili s hercem, komikem,dabérem a moderátorem Jiřím Krampolem. Mezi smutečními hosty nechyběli Pavel Trávníček, Martin Dejdar, Jan Přeučil, Felix Slováček, Pavel Nový nebo bývalý premiér Jiří Paroubek.
Loučení s Jiřím Krampolem (8. srpna 2025). Loučení s Jiřím Krampolem. Herec Pavel Nový na závěr přítomné pobavil historkou... Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku herec Luděk Sobota, Miluška Voborníková a... Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku herec a dabér Pavel Rímský (8. srpna 2025). Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku Zuzana Bubílková (8. srpna 2025). Loučení s Jiřím Krampolem. Felix Slováček zahrál na sopránsaxofon (8. srpna... Loučení s Jiřím Krampolem. Promluvil i moderátor Aleš Cibulka (8. srpna 2025). Na rozloučení s Jiřím Krampolem dorazil Jiří Paroubek. (8. srpna 2025) Pohřeb Jiřího Krampola. Na snímku herec Pavel Trávníček (8. srpna 2025). Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025). Loučení s Jiřím Krampolem. Herec Jan Přeučil musel obřadní síň pod návalem... Pohřeb Jiřího Krampola. Na snímku herec Martin Dejdar (8. srpna 2025).

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

