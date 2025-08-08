|
OBRAZEM: Zjitřené emoce i humor. Přátelé a kolegové se loučili s Jiřím Krampolem
Tipy z televizního programu
Recenze: Špunti na cestě 55 %, Rychle a zběsile 8 55 %, Večírek 45 %, Úsvit planety opic 55 %, Dostaň ho tam 60 %, Deepwater Horizon: Moře v plamenech 55 %, Mumie: Hrob Dračího císaře 50 %, Na hraně zítřka 65 %, Všechno, všude, najednou 55 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %, Bábovky 55 %, Jak básníci čekají na zázrak 50 %, Elysium 80 %, Dannyho parťáci 3 70 %, Chudáčci 70 %
Letní festivaly: Hrady CZ, Prázdniny v Telči, Brutal Assault, Keltská noc, Chodrockfest
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....
Naše cesty nejsou slučitelné, dala kapela J.A.R. sbohem kandidujícímu Klempířovi
Kapela J.A.R. se zbavila jednoho ze svých frontmanů Oto Klempíře nedlouho poté, co oznámil kandidaturu v říjnových sněmovních volbách za Motoristy v Plzeňském kraji. Naše životní cesty nejsou...
Chceme novou volbu filmu vyslaného za Oscary, vyzývají Mádl či Marhoul
Režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul, Ondřej Trojan či Petr Václav žádají, aby prezídium České filmové a televizní akademie zrušilo první kolo výběru díla vyslaného za Oscarem a vypsalo novou volbu...
Jak šel čas s Wednesday. Jenna Ortega není první, která je vám nejsympatičtější?
V nové druhé řadě populárního fantasy seriálu Wednesday na Netflixu znovu září herečka Jenna Ortega. Postavu nekompromisní a emociálně rezervované dívky s copánky přitom v minulosti ztvárnily i jiné...
Konec s Tiffany Richbitch. Nechtěl jsem nikomu ublížit, vzkázal Brzobohatý
Po pořadu Chi Chi na gauči, kde nedávno hudebník Ondřej Brzobohatý mluvil nejen o převlékání se za Tiffany Richbitch, se na něj snesla vlna kritiky. Přestože veřejně coby drag queen vystoupil jen...
TELEVIZIONÁŘ: Už čtyřicet let trvá kult jménem Návrat do budoucnosti
Film, na který s radostí berou své potomky stále nové generace rodičů, se jmenuje Návrat do budoucnosti. Zrodil se v roce 1985 a v sobotu jej nabídne Prima Cool k ideálnímu rodinnému sdílení.
KVÍZ: Petr Rychlý, prachy rychlý! Co víte o kariéře čerstvého šedesátníka?
Šedesát let právě slaví herec, jehož tvář patří k televizní zábavě od konce 90. let. Petr Rychlý získal popularitu díky reality show Rychlý prachy, aby se následně stal zásadní tváří jednoho...
Ve strašnickém krematoriu v Praze se v pátek 8. srpna 2025 přátelé, známí a herečtí kolegové loučili s hercem, komikem,dabérem a moderátorem Jiřím Krampolem. Mezi smutečními hosty nechyběli Pavel...
RECENZE: Síla trvá, ač je méně k smíchu, když jsou Pod parou učitelky
Česko-slovenská novinka kin Pod parou ukázkově dokládá, že když se skvělý scénář dobře obsadí, nedá se takřka nic zkazit. Ovšem právě základ, tedy scénář, je půjčený z dánského oscarového hitu...
Zeta-Jonesová ve Wednesday zpívá. A nebyl to záměr, i když má Oscara za Chicago
Catherine Zeta-Jonesová se role Morticie Addamsové v seriálu Wednesday neujala jen proto, aby rozdávala chladné pohledy. Herečka se v očekávané druhé sérii naplno vrátila ke svým muzikálovým kořenům...
Plácido Domingo zazpívá v Praze. Dvořákovu síň jsem vždy obdivoval, těší se
Španělský barytonista Plácido Domingo vystoupí 16. října ve Dvořákově síni Rudolfina. V Praze představí výběr ze slavných operních árií i temperamentních španělských zarzuel. Doprovodem mu na pódiu...
VIDEO: Síla svalů, či myšlení? Judista Lukáš Krpálek jako Jemný rváč
Celovečerní dokument Jemný rváč popisuje neuvěřitelnou „japonskou cestu“ olympijského vítěze judisty Lukáše Krpálka prostřednictvím neznámého příběhu a zpovědi jeho největšího soupeře. Do kin snímek...
Dnes má koncert Depeche Boat. Rusové nahradili známé kapely, které k nim už nejezdí
„For whom the bells tolls!“ zní klubem v centru Moskvy, kde asi stovka lidí zpívá slavnou píseň Metalliky. Jenže si nepřišli poslechnout známou metalovou kapelu, ale její ruskou cover verzi....
GLOSA: Návštěva u Bachů i italských tiskařů. Festival, který vždy překvapí
Festival Letní slavnosti staré hudby, jehož 26. ročník skončil 5. srpna, stále dokáže na vysoké úrovni bavit a díky své příkladné dramaturgii i o lecčems poučit. Letos si jako téma vybral rodinná...
TRENDY V KLIPECH: Jan Bendig udělal mix slaďáků a přizval k němu Bohdalovou
Jan Bendig trenduje na Youtube s téměř devítiminutovým klipem, který natočil k mixu romských ploužáků. Do písně zapojil i herečku Jiřinu Bohdalovou a teď s ní vstupuje i do Óčko Chart. O hlasy diváků...
RECENZE: Lepší než sestra Miley. Noah Cyrus natočila sevřenou a působivou desku
Zpěvačka a herečka Noah Cyrus, mladší sestra Miley a dcera countryového zpěváka Billyho Ray Cyruse, vydala tři roky po debutu The Hardest Part druhé album I Want My Loved Ones To Go With Me. Niterné,...