Zemřel Jiří Krampol. Hrál v Malém pitavalu i scénkách se Šimkem, daboval Belmonda

Hercovo úmrtí v sobotu 26. července večer potvrdil CNN Prima News zdroj z hercova blízkého okolí.

Herec Jiří Krampol byl v posledních letech opakovaně hospitalizován, trápily jej průdušky, srdce či potíže s astmatem. „Helejte, musíte to tak brát, dělat si z toho srandu. Jak si začnou ti dědkové skuhrat, tak to je konec. Já si nestěžuju. Děkuju Pánu Bohu, tak to je,“ vzkázal iDNES.cz ještě v únoru, když se po jedné z hospitalizací objevil po delší době ve společnosti na křtu pánské kosmetiky.

Zdravotní problémy se Krampolovi vrátily začátkem měsíce. Herec kvůli tomu zrušil oslavu svých 87. narozenin, které měl 11. července. Důvodem byly problémy s dýcháním. Jeho stav se postupně horšil.

Odešel tak herec, který byl považován za českého Belmonda. Ač se narodil v Buštěhradě, vyrostl Jiří Krampol na pražském Žižkově. DAMU absolvoval v roce 1962, hned poté nastoupil do pražského Divadla Na Fidlovačce. Ještě téhož roku ovšem přestoupil do Divadla Na zábradlí, kam se opakovaně vracel.

Opravdu se proslavil ale na jiné legendární scéně. V letech 1983 až 1990 pak byl členem divadla Semafor, kde společně s Miloslavem Šimkem vytvořil novou autorskou dvojici a získal si popularitu, kterou mohutně podpořily i výsledné televizní scénky. Po následných sporech však z této scény i se Šimkem odešel, aby společně založili Divadlo Jiřího Grossmanna. Od poloviny 90. let byl pak Krampol už zcela na volné noze a věnoval se především dabingu a televizní tvorbě.

Na TV Prima totiž dlouhé roky moderoval zábavný pořad Nikdo není dokonalý, jeden ze symbolů devadesátkové televizní zábavy. Od roku 2014 pak navázal pořadem Nikdo není perfektní stanice TV Barrandov. V oblíbeném pořadu známé tváře hádaly otázky, které předtím štáb pokládal lidem na ulici.

Mezi nejznámější Krampolovy role patří postava Libora Krejcárka v seriálu Malý pitaval z velkého města. Dále je znám ze seriálů Synové a dcery Jakuba Skláře či Četnické humoresky. Výraznou roli ztvárnil v pohádce O princezně, která ráčkovala z roku 1988. V filmech se přitom objevoval už od šedesátých let, tehdy zaujal ve snímcích Bylo nás deset či Pršelo jim štěstí, kde se objevil po boku Jiřiny Bohdalové. Za zmínku stojí ještě filmy Parta Hic či Ten svetr si nesvlíkej z desetiletí následujícího.

V devadesátých letech hrál většinou vedlejší seriálové role a k filmům se vrátil až s rokem 2000, kdy se objevil v kritikou nedobře přijatých filmech Waterloo po česku či několika pokračováních Magnuskových Bastardů. Jeho posledním filmovým zářezem je romantická komedie Láska na zakázku režisérky Evy Toulové z loňského roku.

Velkou a zcela zásadní kapitolou Krampolovy tvorby byl dabing. Po emigraci Jana Třísky do Spojených států totiž převzal dabování Jeana-Paula Belmonda, s před čtyřmi lety zesnulým francouzským hercem byl doslova spjat, ač se osobně nikdy nepotkali.

„Když Honza Tříska odešel do emigrace, nabídl to tehdy Vít Olmer mně. Tak jsem to zkusil, Olmerovi se to líbilo a lidem taky. Tak jsem u toho zůstal,“ vzpomínal po Belmondově smrti pro iDNES.cz. Prvním takovým Belmondovým snímkem, kde slavný herec promluvil Krampolovým hlasem, byl Sympatický darebák. Následovaly Zvíře a Veselé Velikonoce. „Za Veselé Velikonoce jsem hned ten rok dostal Cenu Františka Filipovského,“ chlubil se.

Právě po smrti Františka Filipovského začal s dabingem další francouzské legendy Louise de Funèse. Seznam jeho dabingových rolí čítá od roku 1970 až do roku 2021 desítky rolí, namluvení Belmonda ovšem hraje prim. V roce 2018 obdržel další Cenu Františka Filipovského za dlouhodobé herecké mistrovství v dabingu.

Od prezidenta Miloše Zemana dostal 28. října 2018 medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti kultury. Krampol byl znám pro svou velice dobrou fyzickou kondici, ještě po sedmdesátce se jako veterán stále aktivně věnoval vzpírání. Amatérsky se věnoval i malbě.