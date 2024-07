Kina nejsou v krizi. Divák jen potřebuje lepší důvod se tam vydat, říká Jiří Mádl

„Spousta výtečných filmů nemá zas tak velkou přidanou hodnotu na to, abyste je museli vidět na velkém plátně a se skvělým zvukem,“ vysvětluje Mádl.

Sám už má několik pracovních a testovacích projekcí Vln za sebou, ve Varech snímek zamířil na plátno Velkého sálu Thermalu v pondělí odpoledne. Ještě před ním Mádl o svých pocitech z promítání uvedl: „Nebylo to vůbec nic příjemného. Klepu se, je mi zle a tak... Začínám ale tušit, že možná si to v tom Thermalu konečně užiju.“

Součástí filmu jsou i velké výpravné scény. Byly pro Mádla jako režiséra tím nejnáročnějším? „Možná by byl divák překvapený, co já jsem považoval za těžkou scénu a co ne. Ty davové scény jsou složité tlakem, protože jsou samozřejmě drahé, ale jinak pro mě bylo nejtěžší točit scény v místnosti, kde je strašně moc herců. Předchozí filmy jsem dělal o hodně málo protagonistech, takže tohle byla velká změna,“ odpovídá.

Stěžejní úlohu jak ve filmu, tak při jeho přípravách sehrála rozhlasová novinářka a překladatelka Věra Šťovíčková, se kterou se Jiří Mádl často setkával. „Její hlas pořád slyším. A když ji hraje Táňa (Pauhofová, pozn. red.), tak ji tam hrozně moc vnímám. Jsou i momenty, kdy se úplně zarazím, jak strašně moc je tohle Věra, i když má samozřejmě Táňa jiný hlas, tak tam prostě je,“ prozrazuje.

A co si odnesl do budoucí života ze společného setkávání nejen s ní ale i dalšími členy redakce? „Strašně moc. Hlavně to, že měli rádi život. Všichni chtějí slyšet to hrdinství, ale já mám pocit, že je nejprve někde ‚mít rád život‘ a pak se tohle možná rovná hrdinství. Jde to trochu ruku v ruce. Když jsem se nimi o tom bavil, nepůsobili poraženě. Naopak trošku vítězně. Uvnitř neprohráli, nezlomili jim lidského ducha. Naopak ho posílili a oni si to nesli životem dál,“ popisuje.

V rozhovoru se dál dozvíte, jaká kniha stála u začátku příběhu, jestli Jiřího Mádla baví učit studenty, jak je učí psát scénáře a co znamená psaní scénářů na sekvence. Řeč přišla i na to, jak se těší na červené koberce a jak to vypadá s dalším pokračováním filmu Gympl a Vejška.