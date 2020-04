Karanténa přeje úspěchu Vlastníků. Dostávám další náměty, hlásí Havelka

„Reakcí mi přichází skoro více, než když měl film premiéru v kinech, tam byl nájezd pozvolnější. Asi jej teď vidělo více lidí naráz,“ míní. Do uzavření kin na komedii Vlastníci do kina přišlo přes 280 tisíc návštěvníků a v současné chvíli je snímek ke stažení i zhlédnutí na platformách Aerovod nebo DAFilms.

Snímek, který vznikl za pouhých deset dní, sleduje mnohým známou schůzi členů Společenstva vlastníků jednotek, jejichž motivace, pohledy na život i společné bydlení se značně rozcházejí. Někdy natolik, že se zvažuje postavit i výtah od druhého patra.

Havelkovi se od premiéry ozývá řada členů SVJ se svými vlastními náměty, frustracemi a zážitky ze setkání se svými sousedy. Případných pokračování filmu, by tak Havelka mohl natočit klidně devět, říká. Rozhodně to však v tuto chvíli neplánuje, nechtěl by se opakovat.

Za scénář k Vlastníkům Havelka získal Českého lva, filmové ocenění mířilo také za herečkami Terezou Ramba a Klárou Melíškovou, představitelkami filmové paní Zahrádkové a paní Roubíčkové. Film vychází z představení Společenstvo vlastníků, které má v repertoáru soubor Vosto5, jehož členy jsou kromě Havelky také Petr Prokop, Ondřej Cihlář, Tomáš Jeřábek a Ondřej Bauer.

Téma karantény, které se nyní umělcům logicky nabízí ke zpracování, Havelka cíleně umělecky uchopit nechce. „Když se o to budete snažit, tak stejně zjistíte, že je to silnější než vy a zbanální to,“ říká. Situace podle něj vyžaduje odstup. Hlavně, aby bylo možné pochopit, co všechno se změní ve společenském a politickém uspořádání.

Z pedagogického hlediska je pro Havelku zajímavé sledovat, jaké nastalá situace přináší nové momenty i do divadelní výuky. Objevují se další možnosti analýzy textů i zkoušení. Na DAMU působí na Katedře alternativního a loutkového divadla, které do loňského roku vedl.

Na konci března měla mít v brněnském Divadle Husa na provázku premiéru inscenace Gadžové jdou do nebe, kterou Jiří Havelka režíruje, zkoušení však přerušila vládní nařízení.