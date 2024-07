Červený koberec a pozornost médií? Není mi to moc příjemné, říká Jiří Havelka

Hlavním hrdinou filmu je zahradník v podání Oldřicha Kaisera, který se společně se svojí ženou ztvárněnou Dášou Vokatou, skutečnou Kaiserovou životní partnerkou, stará o své malé zahradnictví. Jejich život však naruší příjezd nového majitele nedalekého zámku, který se snaží veškeré okolí upravit k obrazu svému a zahradníkovi postupně klade do cesty víc a víc překážek.

Kromě režie se Jiří Havelka u Zahradníkova roku postaral i o scénář. „Režie, to je tak prapodivný termín, za kterým se schovává tolik činností... Na to se vlastně pokaždé těším, protože je to pro mě nějaké bytí a společné tvoření s lidmi, kteří přijali moji nabídku ke spolupráci. Mnohem trýznivější pro mě je sednout si k počítači a psát,“ přibližuje svůj přístup.

U psaní totiž často chybí ty další hlasy, které jsou přítomny třeba u natáčení nebo na jevišti. „Potřebuju někoho na dialog. Řešit, co mě napadá, povídat si o tom a nějak vzájemně odrážet všechny nápady,“ popisuje.

Na karlovarském festivalu se díky zvláštnímu uvedení projde Jiří Havelka i po červeném koberci. Je mu ta pozornost a humbuk spojený s premiérou blízký? „Ne, bude to znít možná falešně, ale není mi to moc příjemné. Vždycky přemýšlím, jak dát do smlouvy, že se nemusím moc ničeho účastnit. Na druhou stranu mám samozřejmě tendenci udělat maximum pro to, aby přišlo hodně lidí do kina, ale spíš je to i o tom, že se mi špatně o něčem mluví, dokud to není v kontaktu diváky,“ vysvětluje.

Natáčení Zahradníkova roku bylo specifické svou chronologičností, běžně se totiž filmy natáčí na přeskáčku a v kuse, tady se točilo v průběhu celého jednoho roku. „To byla moje vysněná věc. Byla paráda se vždycky potkat na dva dny. Dalo to do toho chaotického života nějakou kotvu. Říkal jsem si, že to tak musím dělat častěji,“ přibližuje.

A jak Jiřího Havelku jako tvůrce a umělce omezuje či inspiruje vizuální i verbální přehlcenost současnosti? Nemá někdy chuť už se na další a další tvoření vykašlat? „Samozřejmě ano. Když jsem třeba hodně unavený jako dneska. Na druhou stranu, je to dost dobré síto, takový filtr, který ukazuje, že když už mě něco chytne a nějaký nápad se mi začne rozvíjet v hlavě, musí to stát zato,“ popisuje.

V rozhovoru se dál dozvíte, proč je pro Jiřího Havelku psaní trýznivější než režie nebo v čem je pro něj podstatné být při tvorbě obklopen lidmi. Promluvil také o tom, jak dlouho jezdí na karlovarský filmový festival a jestli tak nikdy činil jen jako filmový fanoušek. Řeč přišla i na rozhodnutí natáčet Zahradníkův rok v bývalém mlýně svého tatínka nebo jaké bylo první setkání Oldřicha Kaisera a Štěpána Kozuba, který ve filmu také hraje.