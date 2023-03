Klepali si na čelo, že chceme točit s Oldřichem Kaiserem, říká Havelka

Udílení výročních cen České filmové a televizní akademie bude Havelka moderovat podruhé. Jeho loňskou premiéru výrazně ovlivnil začátek války na Ukrajině. „Bylo to obrovské vykolejení. Letos tam asi tato tenze razantní změny přítomná nebude. Neřekl bych ale, že by kvůli tomu ten večer byl o moc srandovnější, protože konflikt nijak nepozbývá na důležitosti a intenzitě,“ říká.

Celý ceremoniál se bude jinak točit okolo třicátého výročí udílení filmových a televizních cen, podle Havelky se chystají i speciální překvapení, nic bližšího však prozradit nemůže.

Poctiví akademici letos museli v rámci hlasování zhlédnout 129 děl. „Začíná být víc tvůrců než diváků. Měla by být nějaká akademie pro diváky,“ vtipkuje Havelka. „Ale ne, říkám to s lehkou nadstázkou, protože se tentokrát nasčítaly filmy za všechny covidové roky a bylo jich proto hodně,“ dodává.

Chystá se třetí film

Sám Havelka je členem Akademie. V roce 2019 získal Českého lva za nejlepší scénář k filmu Vlastníci a loni do kin uvedl Mimořádnou událost. Třetí film s pracovním názvem Zahradník vznikal v průběhu loňského roku a stále se čeká na poslední natáčecí den. V hlavní roli dramatu „o narušení práva v sousedských vztazích“ diváci uvidí Oldřicha Kaisera.

Na otázku, zdali byl Kaiser na place tak svéhlavou individualitou, jak se o něm vypráví v kuloárech, režisér odpovídá: „Člověk vždy potřebuje osobní setkání k tomu, aby odhalil, jaká je skutečnost. Tak je to se vším... Když jsme obcházeli s producentem Jiřím Tučkem různé isntituce, které by mohly na film přispět finančně, tak si všichni klepali na čelo, že chceme právě s Oldřichem Kaiserem natáčet dvanáct měsíců v kuse,“ vypráví.

„Já to pak ale filigránsky opečovával tím, že do dost podstatné role jeho manželky jsme obsadili Dášu Vokatou, jeho partnerku. Do jaké míry se to kvůli tomu nakonec povedlo nevím, ale určitě to zaklaplo ve smyslu, že dohromady skvěle fungují a koncentrují se. A to, aby Olda mohl improvizovat v textu, jsem trochu eliminoval tím, že ve scénáři příliš nemluví,“ dodává.

Večer posledního únorového dne pak Jiří Havelka věnoval premiéře Zabijačky v multikulturním prostoru Vzlet. „Je to komická opera o třech dějstvích a dvou chodech. Lidé se tam i nají a napijí a proces jedení je vlastně na tom celém nejdůležitější. Je to vlastně taková původní pseudonárodní opera inspirovaná Tylem, Smetanou, Josefem Ladou, Karlem Sabinou a mnoha dalšími,“ přibližuje.