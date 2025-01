Nebyl scénář, tak jsem hodil židlí a odešel, vzpomíná Dvořák na Anděla Páně

Prý jste vzal Vánoce na milost, až když se vám narodila dcera Anna. Už jste je rehabilitoval úplně?

Ano, když se ze mě stal táta, trochu se to změnilo, ale teď, když už Anča zase vyrostla a je v podstatě samostatnou jednotkou, jsou pro mě zase trošku utrpením.

Co se dá udělat pro to, aby vánoční čas byl pro vás strávený co nejlépe?

Nejvíc se to samozřejmě odvíjí od toho, koho máte kolem sebe. Já několikrát trávil Štědrý den i sám, a vůbec mi to nevadilo. Ozdobil jsem si stromek, připravil klasickou večeři, pak jsem koukal na televizi jako možná většina ostatních lidí v zemi. Opravdu nic objevného ani zvláštního. Prostě mně Vánoce nic neříkají.