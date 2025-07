Nosí jej na prsou i v duši. Trička s Jiřím Bartoškou mizí z festivalových obchodů

Americká kapela Lynyrd Skynyrd slaví padesát let od založení a při této příležitosti přijela koncertovat do Prahy. A už během úvodních několika minut se jí podařilo teleportovat publikum z prostor O2...

Do Varů dorazil jen na 24 hodin. Herec, zpěvák a tanečník Jan Cina letos v Thermalu uvedl krátký film Osobní odběr režisérky Terezy Vejvodové a musel se vydat vstříc dalším povinnostem. Ve speciálu...

Letní filmová škola v Uherském Hradišti není pro každého. Co čekat a jak se dostat na film

Jeden z nejstarších domácích filmových festivalů, jehož kořeny sahají až do poloviny šedesátých let, letos slaví 51. ročník. Festival Letní filmová škola letos do Uherského Hradiště v srdci Slovácka...