Každý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava promítne několik stovek filmů, osobně uvedených jejich tvůrci. Diváci také mohou navštívit diskuze a pestrý doprovodný program zaměřený na rozhlasovou a divadelní tvorbu, literaturu, počítačové hry nebo virtuální realitu.

Letošní 29. ročník filmového festivalu v Jihlavě proběhne od 24. října do 2. listopadu 2025.

Jaký je program festivalu Ji.hlava

Jihlavský filmový festival se zaměřuje zejména na dokumentární filmy. Dlouhodobě mapuje českou dokumentární tvorbu, ale soustředí se i na kinematografii zemí bývalého východního bloku. Na programu také najdete dokumenty zaměřené na aktuální témata, experimentální tvorbu i retrospektivy věnované světovým dokumentaristům.

Od roku 2021 probíhá festival hybridně i online. Filmy tak mohou sledovat i zájemci, kteří nemohou do Jihlavy přijet. „Skoro všechny typy akreditací obsahují možnost online sledování vybraných filmů po fyzické části festivalu, to znamená od 2. do 16. listopadu,“ řekl iDNES.cz Vadim Kuskov z organizačního výboru festivalu.

Během těchto dvou týdnů zpřístupní organizátoři na webu festivalu část filmů z letošního programu. Majitel akreditace se na ně bude moci podívat přímo na stránkách festivalu po přihlášení do svého účtu s platnou akreditací.

„Zároveň jsme spustili nový projekt Ji.hlava On Air, díky kterému se můžete podívat online na našem webu na námi vybraný film měsíce,“ přibližuje Kuskov. Každý měsíc počínaje červencem zpřístupní jeden film z loňského programu festivalu.

Loni takto shlédlo filmy z Ji.hlavy skoro šedesát tisíc diváků.

Inspirace na festivalu Ji.hlava

Diskuzní platformou jihlavského festivalu je inspirační fórum, které se během pěti dní věnuje zásadním a aktuálním tématům. Propojuje osobnosti z oblasti vědy, umění i občanské sféry s diváky a zaměřuje se na ekologické, politické, technologické a sociální oblasti. Cílem diskuzních setkání je objevovat nové perspektivy, posilovat dialog a vnášet do veřejného prostoru otázky o současném světě.

Kde koupit vstupenky

Vstupenky na festival Ji.hlava se prodávají formou akreditace. Umožňují přístup na fyzickou část festivalu, inspirační fórum, platformu Ji.hlava Online a jeden film online měsíčně. Cena akreditací se odvíjí od data nákupu i délky návštěvy.

Vstupenka Do 30. června Do 23. září Od 24. září a na místě 24. – 29. 11. (Pá-St) 800 Kč 1 100 Kč 1 600 Kč 26. – 31. 11. (Ne-Pá) 800 Kč 1 100 Kč 1 600 Kč 28. 10. – 2. 11. (Út-Ne) 800 Kč 1 100 Kč 1 600 Kč Celofestivalová 900 Kč 1 200 Kč 1 800 Kč

Zvýhodněné vstupné

Děti do patnácti let mají vstup na festival zdarma. Studenti do 26 let mají nárok na slevu 200 Kč z plné ceny platné od 24. září. Senioři a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají celý program zdarma.

Jednotlivé vstupenky

Na jednotlivé projekce či akce inspiračního fóra budou k dispozici i jednotlivé vstupenky. Samostatný lístek za 220 Kč bude možné zakoupit pouze na přepážce infopointu na Masarykově náměstí.

Projekce bez rezervace

Poslední variantou jsou projekce bez rezervace, ke kterým samostatná vstupenka koupit nepůjde a nebude možné je ani rezervovat. Vstup bude umožněn jen do naplnění kapacity sálů po předložení akreditace nebo vstupenky ze zvýhodněných balíčků tří vstupenek za cenu 440 Kč, které budou k prodeji rovněž v infopointu – nebude je ale možné použít na jiné projekce.

Slavnostní zakončení festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Soutěžní filmové sekce

Filmy uvedené na festivalu Ji.hlava organizátoři dělí do několika programových sekcí. Základem jsou soutěžní kategorie – za vítězství si mohou autoři snímků odnést odměnu.

Opus Bonum : dokumentární filmy prezentující, kam se ubírá světový dokument

: dokumentární filmy prezentující, kam se ubírá světový dokument První světla: nejlepší dokumentární debuty a premiérové dlouhometrážní filmy

nejlepší dokumentární debuty a premiérové dlouhometrážní filmy Svědectví : filmy zachycující situaci světa

: filmy zachycující situaci světa Česká radost : prestižní výběr českých dokumentů

: prestižní výběr českých dokumentů Fascinace: mezinárodní experimentální filmy

mezinárodní experimentální filmy Fascinace: Exprmntl.cz : domácí experimentální filmy

: domácí experimentální filmy Krátká radost : evropské krátké filmy

: evropské krátké filmy Virtuální realita: 360° dokumentární filmy a prostorové instalace

Nesoutěžní sekce

Soutěžní kategorie doplňuje ještě deset dalších sekcí. Jsou mezi nimi například ukázky tvorby studentů FAMU, prezentace dokumentů z produkce ČT či svědectví pod záštitou organizace Paměť národa.

Kde se ubytovat

Využít můžete samozřejmě jakékoli dostupné ubytování ve městě. Přímo festival nabízí ubytování v internátu v Třešti, kde najdete dvoulůžkové pokoje za cenu 900 Kč/noc. Samozřejmostí je kyvadlová doprava zdarma – jezdit bude pravidelně od internátu k centru DKO ve středu města.

Ji.hlava dětem

Festival myslí i na menší a nejmenší návštěvníky. V rámci dětského programu představí workshopy, tvořivé dílny, divadelní představení nebo dětskou hernu pro nejmenší. Zároveň nabízí celodenní hlídání dětí.