Intimita za časů AI. Jihlavský festival zahájí portréty trojice žen z OnlyFans

Virtuální přítelkyně v režii Barbory Chalupové sledují intimitu a proměny vztahů v éře umělé inteligence, na internetové platformě OnlyFans. „Film neulpívá na povrchu a nestaví na senzacích, ale přibližuje obecnější téma samoty v digitálním světě,“ popisuje ředitel festivalu Marek Hovorka.
Autorem znělky 29. ročníku, která se odehrává v metru ukrajinského města Dnipro, je ceněný filmař Sergej Loznica. „Chtěl jsem zachytit, jak válka ovlivňuje civilní život a mění jednotlivce i společnost,“ líčí režisér, že běžný ranní shon v metru může kdykoli přerušit letecký poplach, který ze stanice učiní kryt.
Jak vypadá jejich den? Film sledující tři ženy z OnlyFans zveřejnil první ukázku
Mezinárodní soutěž Opus Bonum letos přinese patnáct děl. Kromě filmu Virtuální přítelkyně zahrne slovenský příspěvek Hranice věrnosti, v němž režisérka Diany Fabiánová zkoumá otevřené manželství na vlastním vztahu, dále sedmihodinový esej Petera Mettlera Dokud roste zelená tráva: Deník v sedmi částech nebo cestu k osvícení bývalé sexuální pracovnice v tragikomedii Všechno dobře dopadne (nakonec).
Národní soutěž Česká radost v dokumentu Kaprálová rekonstruuje život skladatelky Vítězslavy Kaprálové paralelně s novou generací dirigentek, Amiřiny děti sledují deset let integraci syrské rodiny, Království mýdlových bublin líčí příběh Schichtů, zakladatelů „mýdla s jelenem“, a Fittko: Odpor a exil se věnuje Lise Fittko, která pomáhala lidem na útěku před nacisty.
Nesoutěžní sekci Souhvězdí, která přiváží do Jihlavy objevy zahraničních festivalů, dominuje snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který patří ke kandidátům na Oscara. Příběh vzpoury ruského učitele stejně jako řada jiných festivalových děl vstoupí posléze do kin.