Intimita za časů AI. Jihlavský festival zahájí portréty trojice žen z OnlyFans

Od dráždivých sociálních sítí po válku na Ukrajině sahají témata dokumentů, které devětadvacátý ročník festivalu Ji.hlava nabídne od 24. října do 2. listopadu. Program čítající přes tři sta snímků odstartuje domácí novinka Virtuální přítelkyně.
Záběr z filmu Virtuální přítelkyně

Záběr z filmu Virtuální přítelkyně | foto: Aerofilms

Sergel Loznica uvedl na karlovarském festivalu 2019 dokument Proces
Vítězslava Kaprálová se dožila pouhých 25 let. Zemřela dva měsíce po svatbě s...
Žáci v dokumentárním filmu Pan Nikdo proti Putinovi zpívají vlastenecké písně a...
Režisér dokumentárního snímku Pan Nikdo proti Putinovi David Borenstein (vlevo)...
Virtuální přítelkyně v režii Barbory Chalupové sledují intimitu a proměny vztahů v éře umělé inteligence, na internetové platformě OnlyFans. „Film neulpívá na povrchu a nestaví na senzacích, ale přibližuje obecnější téma samoty v digitálním světě,“ popisuje ředitel festivalu Marek Hovorka.

Autorem znělky 29. ročníku, která se odehrává v metru ukrajinského města Dnipro, je ceněný filmař Sergej Loznica. „Chtěl jsem zachytit, jak válka ovlivňuje civilní život a mění jednotlivce i společnost,“ líčí režisér, že běžný ranní shon v metru může kdykoli přerušit letecký poplach, který ze stanice učiní kryt.

Jak vypadá jejich den? Film sledující tři ženy z OnlyFans zveřejnil první ukázku

Mezinárodní soutěž Opus Bonum letos přinese patnáct děl. Kromě filmu Virtuální přítelkyně zahrne slovenský příspěvek Hranice věrnosti, v němž režisérka Diany Fabiánová zkoumá otevřené manželství na vlastním vztahu, dále sedmihodinový esej Petera Mettlera Dokud roste zelená tráva: Deník v sedmi částech nebo cestu k osvícení bývalé sexuální pracovnice v tragikomedii Všechno dobře dopadne (nakonec).

Národní soutěž Česká radost v dokumentu Kaprálová rekonstruuje život skladatelky Vítězslavy Kaprálové paralelně s novou generací dirigentek, Amiřiny děti sledují deset let integraci syrské rodiny, Království mýdlových bublin líčí příběh Schichtů, zakladatelů „mýdla s jelenem“, a Fittko: Odpor a exil se věnuje Lise Fittko, která pomáhala lidem na útěku před nacisty.

Nesoutěžní sekci Souhvězdí, která přiváží do Jihlavy objevy zahraničních festivalů, dominuje snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který patří ke kandidátům na Oscara. Příběh vzpoury ruského učitele stejně jako řada jiných festivalových děl vstoupí posléze do kin.

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

RECENZE: Jak zažít orgasmus? Holky to chtěj pořád - a pořád stejně

Německá komedie Holky to chtěj pořád obsahuje jediné, zato podstatné tajemství: proč se film Holky to chtěj taky, který vznikl v roce 2001, vůbec předělával, když k zápletce o třech dospívajících...

Armádní psycholožka aneb Plukovnice lidských duší. Moravec pokřtil novou knihu

Život v uniformě, který trval více než dvacet let a dovedl Helenu Sovákovou až do hodnosti plukovnice. Sloužila v Iráku i v Afghánistánu. V nové knize od Martina Moravce popsala zážitky smrti,...

Rozhovor provázely slzy, přiznává armádní psycholožka, hrdinka Moravcovy knihy

„I psychologové mohou padnout na dno. Stalo se to i mně,“ říká s klidem člověka, který ví, o čem mluví. Helena Sováková, emeritní plukovnice, válečná veteránka a bývalá hlavní psycholožka Armády...

Jonovy hlasivky už jsou v pořádku. Kapela Bon Jovi se tak po letech vrátí na pódia

Skupina Bon Jovi se v roce 2026 po čtyřech letech vrátí na koncertní pódia. Bude to její první turné od doby, kdy se frontman Jon Bon Jovi potýkal s problémy s hlasivkami. Itinerář turné čítá čtyři...

Chuck Norris do Prahy nakonec nepřijede, uvedl organizátor akce Víkend s legendou

Filmová legenda a hvězda akčních filmů Chuck Norris nakonec do Prahy nedorazí. Oznámil to ve čtvrtek Petr Větrovský z agentury VDN Promo, která měla akci zajišťovat. Norris se měl zúčastnit události...

Ženská síla. Do Prahy se vrací Grammy oceněná americká kapela Halestorm

Rocková čtveřice Halestorm, vedená energickou frontwoman Lzzy Hale, se po předskakování Iron Maiden na koncertě v Letňanech, vrací na Prahy. Zahraje 3. listopadu ve Velkém sále Lucerny. Na programu...

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

Štěstíčku naproti. Podívejte se na ukázku seriálu na motivy kauzy Ivánku, kamaráde

Na streamovací platformu Oneplay míří seriál Štěstíčku naproti inspirovaný reálným případem, který je ve společnosti známý jako „Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?“. První díl budou moci diváci sledovat...

Štědrý večer na Strašperku, silvestr se StarDance. ČT odhalila vánoční program

Sváteční program České televize odstartuje už 30. listopadu přenosem prvního ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý večer bude mít premiéru pohádka Záhada strašidelného zámku a...

Stydím se, že se tolik odhaluju. Ale neumím to jinak, přiznává Patrik Hartl

Patrik Hartl vyslal do světa novou knihu. O románu Manželství mluví v rozhovoru s Monikou Zavřelovou způsobem pro sebe typickým: upřímně, bez příkras a s humorem. Prozrazuje, jak ho už v mládí...

Z Foglarových Rychlých šípů je animovaný seriál. Hlasy propůjčili Plesl i Ruml

V listopadu program České televize odvysílá ve spolupráci s Alkay Animation Prague nový animovaný seriál, který vznikl na motivy komiksů autora Jaroslava Foglara s kresbami od ilustrátora Jana...

Obří kovový samorost. Na špičce Štvanice se modlí nová socha od Krištofa Kintery

Obří samorost klečí a vzpíná ruce k modlitbě na špičce pražského ostrova Štvanice za lávkou HolKa. I když to na první pohled nevypadá, nová socha Krištofa Kintery Praying Wood je odlitkem ze slitiny...

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.