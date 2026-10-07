Třicátá Ji.hlava nabídne filmy, co změnily svět. I dokument o pobodání Rushdieho

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Dokumentární film zažívá renesanci, tvrdí šéf mezinárodního festivalu MFDF
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava chce letos pod heslem Ji.hlava 30: Myslet filmem připomenout nejen svou historii, ale především způsob, jakým dokumentární film pomáhá rozumět proměňujícímu se světu.
„Dokumentární kinematografie se ocitá v bodě zlomu,“ říká ředitel festivalu Marek Hovorka. Podle něj digitální technologie a nástup umělé inteligence stále více komplikují otázku, co je autentický obraz skutečnosti.
„Nástroje umělé inteligence dnes umějí upravit, změnit či vytvořit záběr tak, že jej nelze rozeznat od autentického záznamu,“ upozorňuje Hovorka. Festival se proto chce věnovat i otázce, na čem bude v budoucnu stát důvěra mezi filmaři a diváky.
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Jubileum festivalu připomene střihová filmová esej Ji.hlava 30: Myslet filmem, kterou připravují režisérka Andrea Slováková a střihačka Janka Vlčková. Z téměř stovky hodin archivních záznamů sestavují obraz toho, jak se během tří desetiletí měnilo uvažování o dokumentárním filmu. Tvůrkyně chtějí prostřednictvím myšlenek a hlasů filmařů zachytit atmosféru jednotlivých ročníků i proměny samotného dokumentu.
Filmy, které dokázaly změnit svět
Jedním z hlavních bodů programu bude sekce Filmy, které změnily svět. Nabídne třináct snímků, jejichž dopad překročil hranice filmových sálů. Některé ovlivnily veřejnou debatu, jiné přispěly ke změně zákonů nebo pomohly konkrétním lidem a komunitám.
„Rozhodli jsme se vzít otázku, zda mohou filmy změnit svět, vážně a hledat napříč posledním stoletím snímky, kterým se to skutečně podařilo,“ vysvětluje Hovorka.
Mezi vybrané filmy patří například Hanebná sklizeň z roku 1960. Televizní dokument producenta a reportéra Davida Lowea a novináře Edwarda R. Murrowa upozornil na otřesné podmínky migrujících zemědělských dělníků ve Spojených státech. Zastoupeny budou také filmy Luise Buñuela, Rithy Panha, Fredericka Wisemana, Noriakiho Tsuchimota, Barbary Kopple nebo Errola Morrise.
Výraznou osobností letošního programu bude také americko-vietnamská filmařka, spisovatelka, skladatelka a teoretička Trinh T. Minh-ha. Ji.hlava jí věnuje retrospektivu. Minh-ha patří k významným představitelkám experimentálního a esejistického dokumentu. Ve svých filmech zpochybňuje tradiční způsoby zobrazování jiných kultur, žen a menšin, ale také samotnou představu dokumentu jako objektivního záznamu skutečnosti.
Česká radost nabídne nové dokumenty
Jubilejní ročník nabídne také tradiční soutěžní sekci Česká radost. Jedním z nových filmů bude dokument Elišky Cílkové Znovu vstaň, který tři roky sleduje život mladé krasobruslařky. Diváci uvidí i osobní film Expozice láskou o komplikovaném vztahu fotografa aktů Vlastimila Kuly s dcerou v režii Filipa Remundy nebo Přeladění režisérky Sáry Prokopové o současné situaci ve slovenské veřejnoprávní televizi.
Do programu se dostane také Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí režiséra Pavla Štingla. Dokument se vrací k životu a dílu jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu. Film přichází v roce, kdy uplyne 125 let od Seifertova narození a 40 let od jeho smrti. Vedle básníkovy tvorby se věnuje také jeho postoji k totalitním režimům, kulturnímu odboji a formování české identity a kultury paměti.
Festival nabídne také nový film oscarového dokumentaristy Alexe Gibneyho Nůž: Pokus o vraždu Salmana Rushdieho, který přináší dosud nezveřejněné záběry ze zotavování spisovatele Salmana Rushdieho po útoku z roku 2022, při němž byl během veřejného vystoupení patnáctkrát pobodán.
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Ji.hlavské publikum se může těšit i na oceňovaný portrét výrazné průkopnice lesbického a queer experimentálního filmu Barbary Hammerové s názvem Barbara navždy režisérky Brydie O’Connorové.
Součástí festivalu bude i inspirační fórum, které přiveze do Jihlavy britského archeologa Davida Wengrowa nebo íránsko-australskou architektku Samaneh Moafi, členku kolektivu Forensic Architecture.