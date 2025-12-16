Český dokument o fotografce se nedostal do užších nominací na Oscary

Český dokument Ještě nejsem, kým chci být o fotografce Libuši Jarcovjákové se nedostal do užšího seznamu uchazečů o oscarovou nominaci v kategorii zahraniční film. Americká filmová akademie zveřejnila tyto seznamy v deseti kategoriích. Užší seznam v kategorii zahraničních filmů zahrnuje patnáct snímků. Loni se do této sestavy dostal Mádlův snímek Vlny, na finální nominaci ale nakonec nedosáhl.
Tvorba Libuše Jarcovjákové zobrazená v dokumentu Ještě nejsem, kým chci být. | foto: Libuše Jarcovjáková

Dokument Ještě nejsem, kým chci být natočila Klára Tasovská. Originální snímek, jenž skrze osobnost Libuše Jarcovjákové zachycuje underground 80. let v bývalém Československu, její dramatický útěk do Západního Berlína i exkluzivní focení pro módní špičky v Tokiu, vznikl ze soukromých deníků a tisíců analogových snímků fotografky. Ve světové premiéře byl snímek uveden v loňském roce na festivalu Berlinale a letos získal Českého lva za nejlepší dokumentární film.

Vypila pět rumů a nespadla na zem. I proto dělníci Jarcovjákovou vzali

Třiasedmdesátiletá Jarcovjáková dříve vyučovala fotografii na Vyšší odborné škole grafické v Praze. Asociace profesionálních fotografů jí udělila cenu Osobnost české fotografie za roky 2017 a 2019.

Vyslání tohoto snímku bylo v srpnu překvapením, očekávalo se, že Česko bude letos reprezentovat favorizovaný Sbormistr. „Je to v historii poprvé, co se akademici rozhodli vyslat dokumentární film. Za to jsme jim opravdu vděční. Že v tak veliké konkurenci vybrali náš film, je pro nás úžasné,“ řekla v srpnu režisérka Tasovská.

Oscarové překvapení. Česko vyšle do boje místo Sbormistra dokument o fotografce

Samotné nominace budou známy 22. ledna. Slavnostní vyhlášení 98. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 15. března.

Hostem pořadu Rozstřel je moderátor Miloš Pokorný.

Když moderátor Miloš Pokorný mluvil v Rozstřelu o svém kolegovi a kamarádovi Patriku Hezuckém, střídal se smutek s úsměvem. Vzpomínal na jejich večírky z éry Evropy 2, na legendární ranní show s...

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

