Český dokument o fotografce se nedostal do užších nominací na Oscary

Dokument Ještě nejsem, kým chci být natočila Klára Tasovská. Originální snímek, jenž skrze osobnost Libuše Jarcovjákové zachycuje underground 80. let v bývalém Československu, její dramatický útěk do Západního Berlína i exkluzivní focení pro módní špičky v Tokiu, vznikl ze soukromých deníků a tisíců analogových snímků fotografky. Ve světové premiéře byl snímek uveden v loňském roce na festivalu Berlinale a letos získal Českého lva za nejlepší dokumentární film.
Vypila pět rumů a nespadla na zem. I proto dělníci Jarcovjákovou vzali
Třiasedmdesátiletá Jarcovjáková dříve vyučovala fotografii na Vyšší odborné škole grafické v Praze. Asociace profesionálních fotografů jí udělila cenu Osobnost české fotografie za roky 2017 a 2019.
Vyslání tohoto snímku bylo v srpnu překvapením, očekávalo se, že Česko bude letos reprezentovat favorizovaný Sbormistr. „Je to v historii poprvé, co se akademici rozhodli vyslat dokumentární film. Za to jsme jim opravdu vděční. Že v tak veliké konkurenci vybrali náš film, je pro nás úžasné,“ řekla v srpnu režisérka Tasovská.
Oscarové překvapení. Česko vyšle do boje místo Sbormistra dokument o fotografce
Samotné nominace budou známy 22. ledna. Slavnostní vyhlášení 98. ročníku cen americké Akademie filmového umění a věd se uskuteční 15. března.