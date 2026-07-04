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Cena ve Varech a polské občanství. Jesse Eisenberg zahájil hlubší vztah s Evropou

Tomáš Šťástka
  11:38aktualizováno  12:17
Jesse Eisenberg přebírá Cenu prezidenta MFF (4. července 2026)

Jesse Eisenberg přebírá Cenu prezidenta MFF (4. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jesse Eisenberg přebírá Cenu prezidenta MFF (4. července 2026)
Jesse Eisenberg přebírá Cenu prezidenta MFF od Kryštofa Muchy (4. července 2026)
Jesse Eisenberg pózuje s Cenou prezidenta MFF (4. července 2026)
Jesse Eisenberg přebírá Cenu prezidenta MFF (4. července 2026)
14 fotografií
Americký herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg převzal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Ve Velkém sále Thermalu při té příležitosti uvedl film Dvojník. Na pódiu prozradil, že příští týden převezme polské občanství a že plánuje navázat se střední Evropou hlubší vztah. I kvůli lepším podmínkám pro vznik nízkorozpočtových filmů.

Jako velice civilního člověka představil v sobotu dopoledne ve Velkém sálu Hotelu Thermal Kryštof Mucha amerického herce Jesseho Eisenberga. Obvykle je velice náročné dostat se k přímému kontaktu na vysněnou zahraniční hvězdu. „Přes asistenta agenta se dostanete k agentovi, pak k publicistovi v New Yorku, publicistovi v Los Angeles...,“ vypočítával Mucha. Na jeden z takových e-mailů agentům mu však přišla odpověď přímo od amerického herce: „Ahoj, tady Jesse, mohli bychom to vyřešit přímo spolu?“

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„Osobně odpovím každému v této místnosti, kdo napíše mé agentovi. Jsem velice přístupný. Což by myslím měli být všichni úspěšní herci,“ navázal pak na historku sám Eisenberg, když si přišel na pódium pro Cenu prezidenta MFF. „Omlouvám se, mluvím obvykle rychle a hodně,“ pokračoval a působil obdobně roztržitým dojmem, jako filmové postavy v jeho podání. „Připravil jsem si řeč, protože kdybych mluvil spatra, opustila by mne manželka. Potřebuji disciplínu a text,“ pokračoval a začal děkovnou řeč, ve které si dělal legraci i z herecké touhy získávat ceny.

Jesse Eisenberg přebírá Cenu prezidenta MFF (4. července 2026)
Jesse Eisenberg přebírá Cenu prezidenta MFF (4. července 2026)
Jesse Eisenberg přebírá Cenu prezidenta MFF od Kryštofa Muchy (4. července 2026)
Jesse Eisenberg pózuje s Cenou prezidenta MFF (4. července 2026)
14 fotografií

„To že jsem tady, má pro mne velký význam. Přesně za týden totiž dostanu polské občanství. Usiloval jsem o něj nejen kvůli své rodinné historii, ale i proto, že bych chtěl větší část svého života strávit právě tady ve střední Evropě,“ překvapil herec, který se ke svým kořenům už částečně vrátil v oceňovaném snímku Opravdová bolest, kde si vedle režie i zahrál po boku Kierana Culkina. Právě jeho herecký kolega získal za film loni Oscara.

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Důvodem je prý i to, že v Evropě se nízkorozpočtovým filmům daří více než v Americe. „Doufám, že toto je počátek mnohem hlubšího vztahu mezi mnou, Evropou a tímto festivalem,“ dodal na závěr.

Newyorský rodák Eisenberg byl za roli Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť nominován na Oscara, cenu BAFTA i Zlatý glóbus. Druhou oscarovou nominaci mu vynesl scénář ke zmíněnému filmu Opravdová bolest, za který získal cenu BAFTA za nejlepší původní scénář. Diváci jej znají také z filmů Oliheň a velryba, Zombieland, Podfukáři, Dvojník či Café Society.

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Prosadil se i jako scenárista a režisér. Jako producent se podílel na vzniku dvou dokumentárních filmů a věnuje se také literární činnosti. Byl rovněž jedním z producentů filmu Chlupatá rodinka a propůjčil hlas papouškovi Blu v animovaném filmu Rio.

Všestranný Eisenberg, který už v sedmi letech ztvárnil roli Olivera Twista v dětské divadelní inscenaci muzikálu Oliver!, by letos měl představit jako režisér hudební komedii No One Cares, ke které složil i hudbu.

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