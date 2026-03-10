Zemřela Jennifer Runyonová známá z filmu Krotitelé duchů. Mihla se i v Beverly Hills

Americká herečka Jennifer Runyonová, která se proslavila snímky Krotitelé duchů a Very Brady Christmas, zemřela v pátek na rakovinu. Runyonová začala svou kariéru seriálovými rolemi v 80. letech. Objevila se ale i v kultovním Beverly Hills, 90210. Herečce bylo 65 let.
Americká herečka Jennifer Runyonová pózuje nasetkání fanoušků hororů a žánru sci-fi Chiller Theatre Expo v americkém New Jersey. (27. října 2017) | foto: Profimedia.cz

„To nejlepší ze mě jsi mi dala ty. Dala bych vše za další den s tebou,“ napsala dcera Runyonové Bayley Cormanová, která se také živí herectvím. Informaci přinesl web Deadline.

Runyonová se objevila v osmdesátkové filmové klasice Krotitelé duchů v roli studentky, která projde paranormálním testem. Několik let strávila rolí Sally Frame v seriálu Another World stanice NBC.

RECENZE: Z původních Krotitelů duchů zbyly křepčící roztleskávačky

V roce 1988 ztvárnila nejmladší dceru Cindy v televizní rodinné komedii A Very Brady Christmas, která vychází ze sitkomu The Brady Brunch. Runyonová ve filmu nahradila původní seriálovou herečku Susan Olsenovou. Na začátku devadesátých let se objevila v epizodní roli Christine v kultovním seriálu Beverly Hills, 90210.

Herečka si v roce 1991 vzala basketbalového trenéra a asistenta režie Todda Cormana. Manželé měli dvě děti. Syna Wyatta a dceru Bayley.

