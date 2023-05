VIDEO: Pornoherečka s olympijským potenciálem. Představuje se film Její tělo

„Vychovali jste mě tak, že mám být nejlepší,“ zaznívá z úst představitelky hlavní role Natalie Germani v závěru ukázky. Absolonová se od dětství věnovala společně se svou sestrou skokům do vody. Stala se několikanásobnou mistryní České republiky a z mistrovství Evropy juniorek si přivezla bronz. Nadějnou kariéru však přerušilo zranění páteře při nehodě na tréninku na olympijských hrách v Atlantě v roce 1996.

K natáčení porna se dostala přes fotomodeling, kterým si příležitostně vydělávala. Postupně se stala jednou z nejúspěšnějších pornohereček devadesátých let. Vystupovala pod uměleckým jménem Lea De Mae.

Režisérka Natálie Císařovská, která má vystudovanou historii a dokumentární režii na FAMU, se s příběhem několikanásobné mistryně České republiky setkala poprvé před pěti lety v novinách. Za osobní i profesní výzvu označuje především pohled do zmiňovaného světa pornoprůmyslu.

V něčem je to vlastně jako u normálního filmu, ty technické věci. V něčem je to i trochu komické, ale pak z toho zůstává pachuť, prázdnota. Otevírá se tam totiž něco, co má podle mě zůstat intimní zónou každého z nás. A otevírá se to vulgárně,“ přibližuje své pocity Císařovská.

Germáni k přijetí role, která od ní jako od herečky vyžaduje nadstandardní míru otevřenosti, říká: „Riskovat i extrémní hereckou polohu je součást naší práce. Je třeba to přijmout, počítat i s tím, že média za tím možná budou hledat senzaci. Ale příběh Andrey Absolonové je celý neuvěřitelný a to, že se věnovala natáčení pornofilmů, k němu patří.“

Kromě Germani si ve filmu zahrála také Denisa Barešová, Cyril Dobrý, Zuzana Stivínová, Zuzana Mauréry nebo Martin Finger. Autorkou scénáře je Aneta Honzková.

Do kin film vstoupí letos na podzim.