Navždy Lebowski. Americký herec Jeff Bridges slaví sedmdesáté narozeniny

Teď mu ho objednávají v každém baru, kde se herec objeví. Neexistuje stylovější drink, kterým by si mohl Jeff Bridges připít na oslavě svých sedmdesátin. Popularity nápoje letos využil jeden výrobce piva a obsadil Bridgese do reklamy, kdy Bridges jako Lebowski nakráčí do baru, kde mu nabídnou White Russian. Ten ho k údivu všech odmítá a řekne si o pivo.