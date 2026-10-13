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Jedna z retro ikon je zpět. Vrátí se spolu s Miami Vice ’85 i znělka a pastelové obleky?

Zuzana Stiboříková
  16:58
V osmdesátých letech se seriál Miami Vice stal televizním fenoménem a dodnes má řadu věrných fanoušků, včetně těch českých. Nyní se legenda vrací v novém filmovém zpracování. V hlavních rolích filmu Miami Vice ’85 se představí Austin Butler a Michael B. Jordan, dvě z nejvýraznějších hollywoodských hvězd současnosti. Tvůrci tak mají šanci oslovit nejen pamětníky původního seriálu, ale získat si i zcela novou generaci diváků.

Kriminální seriál Miami Vice proslavily nejen napínavé zápletky, ale také dvojice charismatických detektivů. Policisté v utajení Sonny Crockett a Rico Tubbs stvořili nový ideál mužství, který symbolizoval kontrast silných, rychlých aut a romanticky rozevlátých obleků v pastelových barvách.

Nová filmová verze Miami Vice

Typicky „floridská kriminálka“ založená na esenci luxusu a ležérnosti měla silnou diváckou základnu i u nás, a proto mohou jejich pozornost přitáhnout také první oficiální fotografie z chystaného filmu Miami Vice ´85, jehož premiéra v USA je naplánovaná na 19. května 2028. Pod režijním vedením Josepha Kosinskiho se v rolích Sonnyho Crocketta a Ricarda Tubbse představí hollywoodské hvězdy Austin Butler a Michael B. Jordan. Do světa Miami Vice se také vrací John Leguizamo, který si zahrál už v původním seriálu. Tentokrát ztvární jednu ze záporných postav.

Philip Michael Thomas a Don Johnson v seriálu Miami Vice (1985)
Fotografie z filmu Miami Vice (2006)
Austin Butler (30. května 2024)
Michael B. Jordan (New York, 16. prosince 2019)
John Leguizamo
10 fotografií

Oproti prvnímu filmovému zpracování z roku 2006 s Colinem Farrellem a Jamiem Foxxem, který měl výrazně temnější a realističtější atmosféru, se chystá nový filmový reboot vrátit k osmdesátkové estetice. Tvůrci přitom čerpají inspiraci zejména z pilotního dílu a první řady původního seriálu a zaměřili se na konfrontaci přepychu se zločineckým prostředím Miami v roce 1985.

Hudba českého skladatele

Pro české diváky bylo prostředí Miami, luxusních jachet a policistů, kteří se ulicemi projíždějí ve ferrari, atraktivním vstupem do nové verze amerického snu. Součástí kultu se stala i typická syntezátorová hudba skladatele Jana Hammera, který se narodil v Československu a v roce 1968 odešel do Spojených států. Za hudbu k Miami Vice získal v roce 1986 dvě ceny Grammy. Zatím není potvrzeno, zda se Hammerovy elektronické „Miami Vice rytmy“ vrátí i do nové filmové verze.

Miláček Hollywoodu i znělka ke kriminálce. Kdo jsou světoví umělci s českým původem
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