Kriminální seriál Miami Vice proslavily nejen napínavé zápletky, ale také dvojice charismatických detektivů. Policisté v utajení Sonny Crockett a Rico Tubbs stvořili nový ideál mužství, který symbolizoval kontrast silných, rychlých aut a romanticky rozevlátých obleků v pastelových barvách.
Nová filmová verze Miami Vice
Typicky „floridská kriminálka“ založená na esenci luxusu a ležérnosti měla silnou diváckou základnu i u nás, a proto mohou jejich pozornost přitáhnout také první oficiální fotografie z chystaného filmu Miami Vice ´85, jehož premiéra v USA je naplánovaná na 19. května 2028. Pod režijním vedením Josepha Kosinskiho se v rolích Sonnyho Crocketta a Ricarda Tubbse představí hollywoodské hvězdy Austin Butler a Michael B. Jordan. Do světa Miami Vice se také vrací John Leguizamo, který si zahrál už v původním seriálu. Tentokrát ztvární jednu ze záporných postav.
Oproti prvnímu filmovému zpracování z roku 2006 s Colinem Farrellem a Jamiem Foxxem, který měl výrazně temnější a realističtější atmosféru, se chystá nový filmový reboot vrátit k osmdesátkové estetice. Tvůrci přitom čerpají inspiraci zejména z pilotního dílu a první řady původního seriálu a zaměřili se na konfrontaci přepychu se zločineckým prostředím Miami v roce 1985.
Hudba českého skladatele
Pro české diváky bylo prostředí Miami, luxusních jachet a policistů, kteří se ulicemi projíždějí ve ferrari, atraktivním vstupem do nové verze amerického snu. Součástí kultu se stala i typická syntezátorová hudba skladatele Jana Hammera, který se narodil v Československu a v roce 1968 odešel do Spojených států. Za hudbu k Miami Vice získal v roce 1986 dvě ceny Grammy. Zatím není potvrzeno, zda se Hammerovy elektronické „Miami Vice rytmy“ vrátí i do nové filmové verze.
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