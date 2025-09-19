Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu

Jedna bitva za druhou. Už za týden se čeští diváci dočkají očekávaného filmu režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou zatím ze snímku, který balancuje na hraně akčního filmu a komedie, nadšeni. Prý skvěle popisuje dnešní dobu a situaci ve Spojených státech amerických.
Děsivý a zároveň vtipný. Tak označil web britského BBC nejnovější film Paula Thomase Andersona Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. „Jen zřídkakdy se stává, aby tak ambiciózní film fungoval tak hladce,“ pokračuje filmová kritička Caryn Jamesová a dává novince pět hvězdiček z pěti.

Zatímco režisér Paul Thomas Anderson vložil podle kritičky do filmu svou brilantní mysl, Leonardo DiCaprio své emoce a srdce. Výsledkem je „aktuální a odvážné komediálně-akční drama“.

„Turbulentní a strhující novinka se odehrává v Americe, která se stala fašistickým policejním státem: místem, kde jsou imigranti hromadně zatýkáni a umisťováni do detenčních center, kde se policie a armáda spojily v neúprosnou autoritářskou sílu, kde skrytá klika křesťanských nacionalistů plánuje budoucnost a kde se skupina rozhádaných revolučních guerill pokouší narušit režim náhodnými bombovými útoky a bankovními loupežemi,“ popisuje pak film Owen Gleiberman v recenzi amerického magazínu Variety.

„Napjaté úvodní scény se odehrávají v záchytném centru pro imigranty, kde se za ploty z pletiva procházejí vojenští strážci podobní těm, které vídáte ve zprávách. Právě na toto místo se infiltruje fiktivní skupina French 75, aby ohlásila revoluci,“ naznačuje kritička BBC děj snímku, který prý svým způsobem popisuje aktuální nálady v USA i ve světě. „Film je dostatečně ambivalentní, aby dával pochopit cíle radikálů a přitom nijak neomlouval jejich násilné činy.“

I přes drsné úvodní sekvence však prý lze snímek označit i za komedii. Tomu pomáhá zejména postava chaotického Boba, zestárlého radikála v podání Leonarda DiCapria. „Jak ukázal ve filmu Chyť mě, když to dokážeš (2002), DiCaprio má větší komediální talent, než je známo,“ hlásí Jamesová. DiCapriův hrdina se totiž ve filmu musí potýkat se současným nesrozumitelným světem a hlavně pubertální dcerou v podání herečky Chase Infiniti.

Jeho Bob je jinak nadále součástí těžce vyzbrojené aktivistické buňky, která útočí na věznice zadržující migranty na mexických hranicích. Za úkol má odpalovat zde ohňostroje a šířit zmatek. „Leonardo DiCaprio a Sean Penn září v čele mimořádného obsazení filmu o autokracii, revoluci, křesťanském nacionalismu... a o rozervaném vztahu mezi otcem a dcerou,“ upozorňuje Variety.

Že bude snímek jen obtížné zařadit do nějaké škatulky, potvrzuje i recenze britského Guardianu. „Částečně podivně freudovská diagnóza dysfunkčního vztahu otce a dcery – v kontrastu s oddělováním dětí migrantů od rodičů na americko-mexické hranici – a částečně velmi vážná a relevantní reakce na současnou vládnoucí třídu v USA a její zákeřné postupy zatýkání v rámci imigrační a celní správy,“ analyzuje pro britský web Peter Bradshaw. I on dává filmu maximální počet hvězdiček.

DiCaprio, Robertsová či Skarsgård. Na předplatné do kin Tady Vary lákají hvězdy

Snímek Jedna bitva za druhou natočil Paul Thomas Anderson na základě knihy amerického spisovatele Thomase Pynchona Městečko Vineland (1990). „Pynchon si představoval, že podvratná síla 60. let se dočká kontroverzního pokračování v reaganovských 80. letech; Anderson přenáší časovou mezeru mezi těmito obdobími až do současnosti,“ pokračuje Guardian. Odkazy na hnutí MAGA či Black Lives Matter ale ve filmu prý konkrétně zmíněny nejsou.

Není to přitom první spolupráce jednoho z nejuznávanějších režisérů současnosti s tímto tajuplným a legendami opředeným literátem. Anderson totiž už v roce 2014 natočil podle Pynchonovy předlohy mysteriózní krimi Inherent Vice (česky někdy jako Skrytá vada) s Joaquinem Phoenixem a Joshem Brolinem v hlavních rolích.

RECENZE: Ovce, techno, něha i vtip. Proč film DJ Ahmet vítězí nejen na Sundance

„Samotný název Jedna bitva za druhou naznačuje nekonečnou kulturní válku prezentovanou jako extrémně akční film se skvěle zvládnutými automobilovými honičkami a závěrečnou snovou a hypnotickou sekvencí tří aut projíždějících zvlněnými kopci,“ přemýšlí ještě kritik Guardianu. „A nemá být ústřední trojúhelník otcovské krize obrazem sporu o vlastnictví amerického tavicího kotle?“ ptá se ještě řečnicky.

Autor recenze amerického The Hollywood Reporter Richard Lawson pak píše: „Jedna bitva za druhou je vzácný americký film uvedený v těchto našich temných časech – a to s podporou velkého studia – který jasně a neústupně popisuje hněv, zoufalství i návod na to, co by mohlo věci zlepšit. Anderson nenabízí nějakou slepou naději; jeho film vzdává střízlivý hold všem těm brutálním ztrátám, které jsme již utrpěli, i těm, které nevyhnutelně přijdou.“

Vedle zmíněných herců se diváci mohou těšit třeba na Benicia Del Tora či Reginu Hallovou. Nervní hudbu k filmu vytvořil kytarista Radiohead Jonny Greenwood. Snímek Jedna bitva za druhou se dočká české premiéry už příští týden ve čtvrtek 25. září.

