„V seriálu S.W.A.T.: Zbrojnice jsem prožil osm úžasných let, ale jak víte, nic netrvá věčně. V téhle branži obzvlášť. Takže to zkrátka jednoho dne skončilo. Studio Sony Pictures ale v tu sérii věřilo, věřilo i ve mě coby představitele Daniela Harrelsona zvaného Hondo, takže za mnou tvůrci jednoho dne přišli s tím, že je zájem o pokračování. Okamžitě jsem chtěl vědět, jestli to bude znovu to samé. Ujistili mě, že ne, že to celé chtějí pojmout trochu jinak, dodat do série nové prvky,“ vysvětluje Shemar Moore.
Dodává, že v případě S.W.A.T.: Vyhnanci jde o další vývojovou fázi série. „Jsme o dva roky po událostech ze S.W.A.T.: Zbrojnice. Hondo prošel těžkými časy. Dostal padáka, nespravedlivě mu na krk hodili odpovědnost za nezdařenou misi. Přišel i o mladého kadeta, jemuž dělat mentora a cítil za něj zodpovědnost. Rozvedl se, zemřela mu matka a jediná věc, která ho drží na nohou, je vědomí, že má malou dcerku, kvůli níž musí zůstat na živu. A do téhle situace dostane nabídku dát znovu dohromady oddíl S.W.A.T. a vrátit mu prestiž a respekt. Velmi rychle ale zjistí, že se stal součástkou v mocenské hře, v níž nikomu nezáleží ani na jednotce, ani na Hondově životě.“
Kromě akcí a překvapivými zvraty prošpikovaného děje Shemar Moore vyzdvihuje vizuální stránku seriálu: „Je temnější, drsnější a realističtější. Těšte se na opravdu sexy scény. Zároveň je ale ve S.W.A.T.: Vyhnanci hodně humoru, dokonce bych řekl víc než v předchozí verzi,“ říká herec.
Prozrazuje také, že v nové sérii jej zaujala dynamika mezi Danielem Harrelsonem a jeho novým týmem. Charakterizuje ji jako svého druhu generační střet.
„Oni jsou generace Z, zatímco Hondo patří ke generaci X – je ze staré školy. Má už něco za sebou a ví, že nelze chtít všechno hned. Což je mentální nastavení jeho nového týmu, který věří, že mu svět leží u nohou a že všechno ví a zná ze všech nejlépe. Hondo se tedy musí stát jejich učitelem, trenérem a mentorem, aby si uvědomila všechna rizika spojené s jejich prací. Tahle dynamika mě moc bavila, stejně tak jsem si herecky užíval to, že můžu nahlédnout hlouběji do duše mé postavy.
Honda ve S.W.A.T.: Vyhnanci vidíte tak trochu jako trosečníka na opuštěném ostrově, který se snaží najít světlo uprostřed temnoty. Je to vlastně příběh muže, který bojuje o vykoupení a snaží se získat zpět svou důstojnost.“
Na otázku, zda před natáčením prošel nějakým speciálním výcvikem, odpovídá Shemar Moore souhlasně.
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„Během posledních dvaceti let jsem hrál postavy, které nosily zbraně. Kromě Hondo Harrelsona to byl agent FBI Derek Morgan v seriálu Myšlenky zločince. Šlo o mou první zkušenost nejen co se zacházení se střelnou zbraní týče, ale také s vykopáváním dveří, honěním zločinců a podobně. Takže jsem kromě jiného musel být v dobré fyzické kondici. Pomohlo mi, že jsem se celý život věnoval sportům a pracoval na sobě.
Co se týče samotného natáčení S.W.A.T., nechtěli jsme působit jen jako super cool herci, kteří pobíhají na place s falešnými zbraněmi a předstírají, že zachraňují svět. Takže jsme trénovali s členy bezpečnostních složek z Los Angeles a San Diega. Učili jsme se zacházet se zbraněmi, komunikovat jako tým, pronikat do budov a pohybovat se v nich a podobně. Chtěli jsme prostě ve výsledku působit co nejautentičtěji,“ uzavírá Shemar Moore.