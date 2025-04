idh Dominika Hovadová Autor:

Ve věku 73 let zemřel americký herec Jay North, herec, který se do paměti televizních diváků nesmazatelně zapsal jako neposedný Dennis Mitchell v americkém sitkomu Dennis, postrach okolí. Oblíbený seriál vznikal na přelomu 50. a 60. let; během 80. let jej bylo možné sledovat i u nás.