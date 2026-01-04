Seriál Četnické humoresky a jeho tvůrci vytvořili svět, který neopisoval historii, ale provázel diváky po autentickém prostředí četnické stanice včetně dobového vybavení a dal jim možnost nahlédnout do života četníků v meziválečném Československu až k období Mnichova. Žádný další seriál, který se snažil na humoresky navázat, už takové popularity nedosáhl.
Kdy bude ČT vysílat Četnické humoresky?
Při tak významném výročí nemohou Četnické humoresky v TV programu chybět. Česká televize bude seriál vysílat od úterý 6. ledna ve 21:05.
Pohádka pro dospělé
Autoři se inspirovali spíše atmosférou prvorepublikových filmů a ta se v seriálu prolíná s naivitou odcházejících devadesátek. Stejně jako filmy pro pamětníky ani Četnické humoresky neukazovaly svět takový, jaký skutečně byl, ale jaký by být měl. I v tom bylo jejich kouzlo a tajemství obliby, jakou si získaly mezi diváky.
Například Ivan Trojan byl navzdory náročným divadelním rolím a řadě hereckých cen pro řadu televizních diváků neodmyslitelně spojen s postavou Bedřicha Jarého (až do role anděla Petronela v pohádce Anděl Páně). S postavou Bédi ho spojoval nejen smysl pro humor, ale jak se svěřil v jednom z rozhovorů i fakt, že jeho dědeček také prožil část života jako četník.
Seriál inspirovaly skutečné postavy
Za duchovního otce Četnických humoresek je označován spisovatel Michal Dlouhý, který se specializuje na historii českého četnictva. Jako spoluautor námětu a odborný poradce seriálu vycházel ze skutečných případů, s nimiž se četnictvo muselo potýkat, od banálních krádeží až po nejzávažnější zločiny. Jako jeden za všechny můžeme zmínit například 14. díl s příběhem mlynáře, který tyranizoval svoji rodinu a stal se obětí vlastních dětí. Ten se vzácně shoduje s případem mlynáře z jedné jihomoravské vesnice z roku 1920, který podváděl svou ženu, zneužíval dcery a syny fyzicky týral tak dlouho, dokud se mu jeden z nich nepostavil.
Smyšlenou postavou nebyl ani praporčík, později vrchní strážmistr Arazím v podání Tomáše Töpfera. Skutečný Josef Arazím, legionář z italské fronty a účastník odboje proti nacismu, sloužil totiž na četnické stanici v Hradci Králové. Režisér seriálu Antonín Moskalyk chtěl původně zasadit děj humoresek na Náchodsko, zejména do okolí České Skalice, které si zamiloval během natáčení Babičky, a v Žernově si pořídil chalupu. A Česká Skalice tehdy spadala pod četnickou pátrací stanici v Hradci Králové. „V kalendářích četnictva jsme našli sestavu hradecké pátračky se jmény Šiktanc, Arazim, Jarý a Šebestík. A jména postav v seriálu z toho vycházejí,“ vysvětlil Michal Dlouhý během odhalení pamětní desky Josefu Arazímovi v domě bývalé stanice na náměstí 5. května v Hradci Králové.
Pamětní deska legionáři Arazimovi. Byl inspirací tvůrcům Četnických humoresek
Brněnští herci a lokace v okolí
Seriálu se nakonec chopilo brněnské televizní studio a děj přesměrovalo do Brna a jeho okolí. Vedle známých tváří tu velký prostor získali herci z Brna a místa na jižní a střední Moravě. V hlavních rolích se kromě Tomáše Töpfera a Ivana Trojana objevují Aleš Jarý, František Švihlík, Zdeněk Junák či Alena Antalová, která pochází ze Slovenska, ale vystudovala a hrála v Brně a popularita květinářky Ludmily jí otevřela cestu k řadě dalších příležitostí před kamerou.
Četnické humoresky v číslech:
V epizodních rolích tu začínala řada dnes slavných herců, například Marek Daniel, Tomáš Matonoha, Jan Budař, Martin Trnavský, Pavla Tomicová, Petra Jungmannová či Helena Dvořáková.
Na 39 dílů, z nichž mnohé měly délku celovečerního filmu, bylo potřeba opravdu hodně exteriérů i interiérů. Natáčelo v Brně na hradě Špilberk, v parku pod Špilberkem, v Lužánkách, Denisových sadech, dále také ve Šlapanicích a vesnici Černvír, v zámku Rájec nad Svitavou, v Luhačovicích i jinde. Pro interiéry posloužil například i Ústavní soud.
Kasárna už neexistují
Spojujícím článkem byla četnická stanice, kterou si v seriálu zahrála Jaselská kasárna v Brně-Králově Poli, nedaleko Fakultní nemocnice. Ta byste dnes v Brně bohužel těžko hledali. Brzy po dokončení třetí řady byla zahájena demolice celého objektu a v prostoru bývalých kasáren celé roky zela neutěšená díra po ztracené minulosti, jíž se přezdívalo „brněnský Sherwood“. Po letech sporů mezi investory a městem by měl konečně ožít a v budoucnu se zde plánuje velká výstavba.
Ikonický dvůr kasáren. Zleva Martin Sláma (Karabela), Ivan Trojan (Jarý), Erik Pardus (Zahálka), Zdeněk Junák (Ambrož), Tomáš Töpfer (Arazím), Jan Grygar (Jaroš), František Švihlík (Němec), Ondřej Mikulášek (Franta) a Aleš Jarý (Jiroušek)
Kdo zemřel ze seriálu Četnické humoresky?
Za oběť času nepadla jenom seriálová kasárna. Odešla také řada herců nejen z hlavního obsazení, ale také z vedlejších rolí. Už v roce 2011 zemřel Erik Pardus neboli smolař Zahálka, v roce 2015 Aleš Jarý coby Sláva Jiroušek, 2018 pak představitel Čeňka Němce František Švihlík, dále Ilja Racek, Marián Labuda, Stanislav Zindulka, Václav Postránecký, Luděk Munzar, Libuše Šafránková, v loňském roce pak Jiří Krampol, který si rovněž zahrál v jednom z dílů.
V roce 2006 během natáčení třetí série podlehl rakovině také režisér Antonín Moskalyk, který na seriálu pracoval od roku 2000. Pomyslnou taktovku režie po něm převzala jeho dcera Pavlína Moskalyková Solo a celou četnickou epopej dokončila.
Tomáš Töpfer jako velitel Karel Arazím s režiséry, vlevo Antonínem Moskalykem, vpravo jeho dcerou Pavlínou Moskalykovou Solo.