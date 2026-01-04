Jarý i Arazím sloužili v Hradci, ale proslavili Brno. Četnické humoresky slaví čtvrtstoletí

Zuzana Stiboříková
  8:48
V neděli uplyne 25 let od prvního vysílání Četnických humoresek. Dobu první republiky sice výrazně zkreslovaly, čerpaly však ze skutečných kriminálních případů meziválečného období a autenticky zobrazovaly prostředí na tehdejší četnické pátrací stanici. Kde se Četnické humoresky natáčely a kdy je budou zase dávat v televizi?
Představitelé seriálových četníků před kasárnami

Seriál Četnické humoresky a jeho tvůrci vytvořili svět, který neopisoval historii, ale provázel diváky po autentickém prostředí četnické stanice včetně dobového vybavení a dal jim možnost nahlédnout do života četníků v meziválečném Československu až k období Mnichova. Žádný další seriál, který se snažil na humoresky navázat, už takové popularity nedosáhl.

Kdy bude ČT vysílat Četnické humoresky?

Při tak významném výročí nemohou Četnické humoresky v TV programu chybět. Česká televize bude seriál vysílat od úterý 6. ledna ve 21:05.

Pohádka pro dospělé

Autoři se inspirovali spíše atmosférou prvorepublikových filmů a ta se v seriálu prolíná s naivitou odcházejících devadesátek. Stejně jako filmy pro pamětníky ani Četnické humoresky neukazovaly svět takový, jaký skutečně byl, ale jaký by být měl. I v tom bylo jejich kouzlo a tajemství obliby, jakou si získaly mezi diváky.

Například Ivan Trojan byl navzdory náročným divadelním rolím a řadě hereckých cen pro řadu televizních diváků neodmyslitelně spojen s postavou Bedřicha Jarého (až do role anděla Petronela v pohádce Anděl Páně). S postavou Bédi ho spojoval nejen smysl pro humor, ale jak se svěřil v jednom z rozhovorů i fakt, že jeho dědeček také prožil část života jako četník.

Ivan Trojan s Tomášem Töpferem, Viktorem Preissem a Ondřejem Mikuláškem

Seriál inspirovaly skutečné postavy

Za duchovního otce Četnických humoresek je označován spisovatel Michal Dlouhý, který se specializuje na historii českého četnictva. Jako spoluautor námětu a odborný poradce seriálu vycházel ze skutečných případů, s nimiž se četnictvo muselo potýkat, od banálních krádeží až po nejzávažnější zločiny. Jako jeden za všechny můžeme zmínit například 14. díl s příběhem mlynáře, který tyranizoval svoji rodinu a stal se obětí vlastních dětí. Ten se vzácně shoduje s případem mlynáře z jedné jihomoravské vesnice z roku 1920, který podváděl svou ženu, zneužíval dcery a syny fyzicky týral tak dlouho, dokud se mu jeden z nich nepostavil.

Smyšlenou postavou nebyl ani praporčík, později vrchní strážmistr Arazím v podání Tomáše Töpfera. Skutečný Josef Arazím, legionář z italské fronty a účastník odboje proti nacismu, sloužil totiž na četnické stanici v Hradci Králové. Režisér seriálu Antonín Moskalyk chtěl původně zasadit děj humoresek na Náchodsko, zejména do okolí České Skalice, které si zamiloval během natáčení Babičky, a v Žernově si pořídil chalupu. A Česká Skalice tehdy spadala pod četnickou pátrací stanici v Hradci Králové. „V kalendářích četnictva jsme našli sestavu hradecké pátračky se jmény Šiktanc, Arazim, Jarý a Šebestík. A jména postav v seriálu z toho vycházejí,“ vysvětlil Michal Dlouhý během odhalení pamětní desky Josefu Arazímovi v domě bývalé stanice na náměstí 5. května v Hradci Králové.

Pamětní deska legionáři Arazimovi. Byl inspirací tvůrcům Četnických humoresek

Brněnští herci a lokace v okolí

Seriálu se nakonec chopilo brněnské televizní studio a děj přesměrovalo do Brna a jeho okolí. Vedle známých tváří tu velký prostor získali herci z Brna a místa na jižní a střední Moravě. V hlavních rolích se kromě Tomáše Töpfera a Ivana Trojana objevují Aleš Jarý, František Švihlík, Zdeněk Junák či Alena Antalová, která pochází ze Slovenska, ale vystudovala a hrála v Brně a popularita květinářky Ludmily jí otevřela cestu k řadě dalších příležitostí před kamerou.

Četnické humoresky v číslech:

  • 3 série, 39 dílů, více než 55 hodin
  • natáčení zahájeno 17. srpna 1998
  • první uvedení 4. ledna 2001, druhá řada běžela od 3. dubna 2003, třetí řada pak od 31. srpna 2007
  • v roce 2005 získaly cenu TýTý v kategorii Seriál roku
  • seriálem prošlo 600 až 800 postav
  • uživatelé na ČSFD uvádějí, že bylo použito více než 6 500 kostýmů, 120 motorových vozidel, 25 tisíc rekvizit

V epizodních rolích tu začínala řada dnes slavných herců, například Marek Daniel, Tomáš Matonoha, Jan Budař, Martin Trnavský, Pavla Tomicová, Petra Jungmannová či Helena Dvořáková.

Na 39 dílů, z nichž mnohé měly délku celovečerního filmu, bylo potřeba opravdu hodně exteriérů i interiérů. Natáčelo v Brně na hradě Špilberk, v parku pod Špilberkem, v Lužánkách, Denisových sadech, dále také ve Šlapanicích a vesnici Černvír, v zámku Rájec nad Svitavou, v Luhačovicích i jinde. Pro interiéry posloužil například i Ústavní soud.

Kasárna už neexistují

Spojujícím článkem byla četnická stanice, kterou si v seriálu zahrála Jaselská kasárna v Brně-Králově Poli, nedaleko Fakultní nemocnice. Ta byste dnes v Brně bohužel těžko hledali. Brzy po dokončení třetí řady byla zahájena demolice celého objektu a v prostoru bývalých kasáren celé roky zela neutěšená díra po ztracené minulosti, jíž se přezdívalo „brněnský Sherwood“. Po letech sporů mezi investory a městem by měl konečně ožít a v budoucnu se zde plánuje velká výstavba.

Ondřej Mikulášek (druhý zprava vzadu) spolu s hereckými kolegy v uniformách ze...
Ondřej Mikulášek (vpravo) s hereckými kolegy Tomášem Töpferem a Ivanem Trojanem...

Ikonický dvůr kasáren. Zleva Martin Sláma (Karabela), Ivan Trojan (Jarý), Erik Pardus (Zahálka), Zdeněk Junák (Ambrož), Tomáš Töpfer (Arazím), Jan Grygar (Jaroš), František Švihlík (Němec), Ondřej Mikulášek (Franta) a Aleš Jarý (Jiroušek)

Jaselská kasárna byla srovnána se zemí. Spor nakonec skončil dohodou a prázdné místo by měly nahradit obytné domy, garáže a supermarket

Kdo zemřel ze seriálu Četnické humoresky?

Za oběť času nepadla jenom seriálová kasárna. Odešla také řada herců nejen z hlavního obsazení, ale také z vedlejších rolí. Už v roce 2011 zemřel Erik Pardus neboli smolař Zahálka, v roce 2015 Aleš Jarý coby Sláva Jiroušek, 2018 pak představitel Čeňka Němce František Švihlík, dále Ilja Racek, Marián Labuda, Stanislav Zindulka, Václav Postránecký, Luděk Munzar, Libuše Šafránková, v loňském roce pak Jiří Krampol, který si rovněž zahrál v jednom z dílů.

V roce 2006 během natáčení třetí série podlehl rakovině také režisér Antonín Moskalyk, který na seriálu pracoval od roku 2000. Pomyslnou taktovku režie po něm převzala jeho dcera Pavlína Moskalyková Solo a celou četnickou epopej dokončila.

Tomáš Töpfer jako velitel Arazím v Četnických humoreskách. Vedle režisér...
Pod scénářem úspěšného televizního seriálu Četnické humoresky je mimo jiné...

Tomáš Töpfer jako velitel Karel Arazím s režiséry, vlevo Antonínem Moskalykem, vpravo jeho dcerou Pavlínou Moskalykovou Solo.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Jarý i Arazím sloužili v Hradci, ale proslavili Brno. Četnické humoresky slaví čtvrtstoletí

