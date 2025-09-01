Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Autor: ,
  9:40
Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla Studio Ypsilon si zahrála i v úspěšné Troškově trilogii Slunce, seno...
Jiří Lábus a Jaroslava Kretschmerová ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)

Jiří Lábus a Jaroslava Kretschmerová ve filmu Slunce, seno, jahody (1983) | foto: © Filmové studio Barrandov

Jaroslava Kretschmerová (Praha, 1. prosince 2021)
Jaroslava Kretschmerová
Jiří Zahajský, Jaroslava Kretschmerová, Jaroslav Weigel a Marek Brodský ve...
Jiří Krejčík a Jaroslava Kretschmerová v pořadu ABECEDA (1986)
18 fotografií

Ve zmíněné Troškově trilogii Slunce, seno..., která zaujala na přelomu 80. a 90. let, si Jaroslava Kretschmerová zahrála sekretářku JZD Evu Pilátovou, jíž se neřeklo jinak než Evík.

Herečka však má za sebou i role v kritikou dobře přijímaných filmech. Zahrála si v Postřižinách, Kalamitě i snímku Dobří holubi se vracejí. V oblíbené pohádce S čerty nejsou žerty si zahrála Dorotu Máchalovou, v Lipského komedii Tajemství hradu v Karpatech pak snoubenku Déziho v podání Jana Hartla. Za výkon ve Švankmajerově Otesánkovi byla v roce 2001 dokonce nominována na ocenění Český lev.

Věnuje se i dabingu, svůj hlas propůjčuje například Barbře Streisandové či Selmě ze seriálu Simpsonovi.

RECENZE: Předsudky stranou. Muzikál Slunce, seno, jahody překvapil

Pražská rodačka Kretschmerová pochází z rodiny muzikantů, její babička působila v Národním divadle, matka byla operní pěvkyní a otec byl členem Hudebního divadla v Karlíně.

Vystudovala DAMU a poté se stala v roce 1978 členkou Studia Ypsilon, kde působí dodnes. Od té doby hrála ve většině inscenací tohoto osobitého hereckého souboru, dále hostovala v Divadle Na zábradlí či v Divadle Kalich.

Objevila se i ve zmíněném karlínském Hudebním divadle, kde se v muzikálu Slunce, seno, jahody vrátila k Troškovu původnímu námětu. Místo Evíka si zde ale tentokrát střihla roli drbny Kelišové.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Proč jsem přijal medaili od Putina a jak to bylo s StB. Jaromír Nohavica exkluzivně

Premium

Poslední velký básník, národní zlato, ostravský patriot, ale taky udavač či slaboch. Lidé častovali písničkáře Jaromíra Nohavicu různými přízvisky. O tom i dalších stránkách jeho života vypráví...

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

Našli rukopis Švejka. Nejslavnější český román ležel 90 let v archivu nakladatele

V archivu Památníku národního písemnictví (PNP) objevili literární vědci větší část rukopisů slavného satirického románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Texty, které...

RECENZE: Jarek, prostě kluk z paneláku. Proč se má pořád hájit?

60 % Premium

Pouze hrstka dokumentů se v kinech prosadí a Jarek by k nim mohl patřit. Jeho titulní aktér, písničkář Jarek Nohavica, má totiž věrnou armádu fanoušků, i když jeho odpůrci jsou někdy slyšet víc. Ani...

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Herečka Jaroslava Kretschmerová, která se narodila 1. září 1955, ztvárnila výrazné role ve filmech Kalamita, Tajemství hradu v Karpatech, S čerty nejsou žerty a dalších. Dlouholetá členka divadla...

1. září 2025  9:40

KVÍZ: Škola základ života. Jak dobře znáte filmy odehrávající se ve školních lavicích?

Co naplat, prázdniny jsou u konce a všichni, kterých se to týká, budou muset opět zasednout do lavic. Prostředí škol, ať už základních, středních či vysokých, se už několikrát dostalo do hledáčku...

vydáno 1. září 2025

V Národním divadle si připadám jako na táboře, pochvaluje si Zdeněk Piškula

Premium

Nečekal jsem, že bude Národní divadlo tak náročné, ale je to tam skvělé, popisuje Zdeněk Piškula dva roky svého angažmá na první scéně. Od tíhy velkého jeviště si nyní odskočil do letního open air...

31. srpna 2025

Zemřel kameraman Krkonošských pohádek František Němec. Bylo mu 92 let

Ve věku 92 let v neděli zemřel kameraman František Němec. V Československé televizi se zaměřoval na pořady pro děti a pohádky. Jeden z nejoblíbenějších večerníčků, Krkonošské pohádky, natočil v 70. a...

31. srpna 2025  19:52

RECENZE: Tisíc kroků skvělé Marie Stuartovny na festivalu v Salcburku

Hudební slavnosti v létě lákají do Salcburku proslulá hudební tělesa a pěvce. Je tu i činohra, semináře, dílny, ale hlavní zájem budí operní produkce. Nejčastějším doprovodným orchestrem byli...

31. srpna 2025  19:12

Kabát v záři ohňů i Wanastowky s novou Lucií. Hrady CZ se loučily pod Bezdězem

Putovní festival Hrady CZ se s letošním létem rozloučil pod Bezdězem. Ze dvou pódií se fanouškům představily kapely Kabát, Divokej Bill nebo Wanastowi Vjecy s Lucií, která letos oslaví 40 let na...

31. srpna 2025  9:29

GLOSA: Ave, Caesar. Před dvaceti lety měl premiéru televizní seriál Řím

Před nějakou dobou mne kvůli nestydatě ahistorickému přístupu tvůrců rozčílil britský dokument o Juliu Caesarovi a konci římské republiky Jak se rodí diktátor, který odvysílala Česká televize (viz MF...

31. srpna 2025,  aktualizováno  16:27

KVÍZ: Kradete kufry a cizí území! Jak dobře znáte oscarový film Kolja?

Symbolicky v den výročí sovětské okupace 21. srpna 1995, tedy před třiceti lety, padla na Vinohradském hřbitově v Praze první klapka filmu Kolja režisérsko-scenáristického tandemu Jan a Zdeněk...

vydáno 31. srpna 2025

Rošťák i akrobat. Všestranný Ladislav Pešek se ženil pod hrozbou sebevraždy

Premium

Dobrácký chirurg Vrtiška z Nemocnice na kraji města nebo usměvavý muzikant z pohádky Obušku, z pytle ven! V těchto rolích si dobře vybavíme herce Ladislava Peška. Jeho filmografie je úctyhodná, za...

30. srpna 2025

Pajduláci mě připravili o hlas. Jiřina Bohdalová převzala Večerníčkův řád

„Nesnažte se mě dojmout, jsem starší paní.“ Těmito slovy poděkovala herečka Jiřina Bohdalová v sobotu v rámci Dne otevřených dveří v České televizi za udělení Večerníčkova řádu. Jde o ocenění, které...

30. srpna 2025  16:55

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Tátův rukopis hitu Škoda lásky má v knihovně George Bush, líčí Josef Vejvoda

Premium

Bubeník, skladatel a dirigent Josef Vejvoda, jenž pochází ze slavné české muzikantské rodiny, právě oslavil důležité životní výročí – 13. července mu bylo 80 let. Mezi jubilejními koncerty vzpomíná...

30. srpna 2025

Fóry, stres a pochyby. Robbie Williams jako kdyby si zakázal být šťastný

Po osmi letech od koncertu na letišti v Letňanech se do Prahy vrací britský zpěvák a entertainer Robbie Williams. Vystoupí v neděli 7. září v O2 areně a kromě osvědčených hitů představí i materiál z...

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.