Dorota Máchalová či Evík ze Slunce, seno... Jaroslava Kretschmerová slaví sedmdesát

Ve zmíněné Troškově trilogii Slunce, seno..., která zaujala na přelomu 80. a 90. let, si Jaroslava Kretschmerová zahrála sekretářku JZD Evu Pilátovou, jíž se neřeklo jinak než Evík.
Herečka však má za sebou i role v kritikou dobře přijímaných filmech. Zahrála si v Postřižinách, Kalamitě i snímku Dobří holubi se vracejí. V oblíbené pohádce S čerty nejsou žerty si zahrála Dorotu Máchalovou, v Lipského komedii Tajemství hradu v Karpatech pak snoubenku Déziho v podání Jana Hartla. Za výkon ve Švankmajerově Otesánkovi byla v roce 2001 dokonce nominována na ocenění Český lev.
Věnuje se i dabingu, svůj hlas propůjčuje například Barbře Streisandové či Selmě ze seriálu Simpsonovi.
Pražská rodačka Kretschmerová pochází z rodiny muzikantů, její babička působila v Národním divadle, matka byla operní pěvkyní a otec byl členem Hudebního divadla v Karlíně.
Vystudovala DAMU a poté se stala v roce 1978 členkou Studia Ypsilon, kde působí dodnes. Od té doby hrála ve většině inscenací tohoto osobitého hereckého souboru, dále hostovala v Divadle Na zábradlí či v Divadle Kalich.
Objevila se i ve zmíněném karlínském Hudebním divadle, kde se v muzikálu Slunce, seno, jahody vrátila k Troškovu původnímu námětu. Místo Evíka si zde ale tentokrát střihla roli drbny Kelišové.