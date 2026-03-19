Premiéru prvního dílu o uvede ČT2 19. března. V následujících týdnech představí Klášter Plasy, státní zámek Březnice, zámek Karlova Koruna, hrad Valdštejn, státní zámek Dačice, státní zámek Slatiňany, zámek Světlá nad Sázavou, státní hrad Šternberk a státní zámek Zákupy.
„První díl bude z hradu Lipnice, kde pracuje jako kastelán můj dlouholetý kamarád Marek Hanzlík. Myslím, že to bude díl, ve kterém se diváci dozvědí mnoho zajímavých věcí o stavebním vývoji toho hradu, o třicetileté válce nebo o znovuzrození toho objektu, na kterém se spolupodílel i Jaroslav Hašek,“ řekl průvodce pořadem herec Jaroslav Plesl.
Právě Lipnice je takovým typickým skrytým památkovým skvostem. Ničivý požár v 19. století a nezájem pozdějších majitelů proměnily Lipnici ve zříceninu. Naštěstí se našli nadšenci, kteří hrad opět probudili k životu.
Herec Plesl se vrací jako průvodce. Skryté skvosty odhalí tajemství hradu Lipnice
Plesl se průvodcem seriálu nestal náhodou. Po hradech a zámcích ve svém volném čase mnoho let provázel, dokonce chtěl být jeden čas i kastelánem. Ve studentských letech třeba na zámku Hrádek u Nechanic. „Hrady a zámky jsou mou vášní a koníčkem. Jinak jsem po nich provázel, když mi bylo šestnáct a jinak před pěti lety, protože v každém věku vás zajímá něco jiného. Moje ješitnost a stavovská hrdost průvodcovská mi však zamezovaly v tom, abych viděl nudícího se návštěvníka,“ vysvětluje Plesl.
I teď přiznává, že hrady a zámky má radši než než herectví. „Je to skutečná vášeň a vyplňuje všechen můj volný čas. Natáčení Skvostů je zhmotněný sen. Možná na mě volba padla i proto, že jsem před pár lety natočil seriál Štíty království českého s profesorem Tomášem Durdíkem, který byl naším předním kastelologem. Ale tam jsem byl stylizovaný do přidrzlého učedníka, který má profesora popichovat,“ vzpomíná.
Pernštejn je Ivan Trojan mezi hrady a zámky, říká Jaroslav Plesl
Ze seriálu mají radost i památkáři. Je totiž tak trochu lékem na overturismus. Návštěvníků představuje i jiná místa než je Karlštejn Hluboká nebo Český Krumlov. „Seriál představuje památky nejen jako architektonicky výjimečné objekty, ale především jako místa s vlastním příběhem a pamětí. Jsou to památky, které mají lidem i dnes co říct a které tvoří důležitou součást našeho kulturního dědictví,“ upřesňuje Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.
Seriál se začal natáčet před rokem, loni v dubnu. Ve třetí řadě dokumentárního cyklu Skryté skvosty navštíví Plesl nejen státní památky, ale i objekty v soukromém vlastnictví – zámek Světlá nad Sázavou, sídlo šlechtického rodu Kinských Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou nebo hrad Valdštejn, který patří městu Turnov. Vyprávění doplní atraktivní záběry z archivu České televize, který skrývá mnoho pokladů v podobě historických obrázků daných památek, ale třeba i filmů, které se na daném místě natáčely.