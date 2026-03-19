Nudící se návštěvník? Stavovská hrdost průvodcovská mi to nedovolila, hlásí Plesl

Už potřetí se herec Jaroslav Plesl ujme role průvodce po známých i neznámých památkách, aby televizním divákům představil desítku českých hradů a zámků. Tentokráte nejen státních, ale i soukromých majitelů. Startuje nová řada oblíbeného dokumentárního cyklu Skryté skvosty.
Průvodcem cyklu Skryté skvosty bude opět Jaroslav Plesl. Fotka je ze zámku...

Průvodcem cyklu Skryté skvosty bude opět Jaroslav Plesl. Fotka je ze zámku Březnice. | foto: Národní památkový ústav

Průvodcem cyklu Skryté skvosty bude opět Jaroslav Plesl. Seriál zavítá i do...
Průvodcem cyklu Skryté skvosty bude opět Jaroslav Plesl. Seriál zavítá i do...
Průvodcem cyklu Skryté skvosty bude opět Jaroslav Plesl. Seriál zavítá i do...
Průvodcem cyklu Skryté skvosty bude opět Jaroslav Plesl. Seriál zavítá i do...
Premiéru prvního dílu o uvede ČT2 19. března. V následujících týdnech představí Klášter Plasy, státní zámek Březnice, zámek Karlova Koruna, hrad Valdštejn, státní zámek Dačice, státní zámek Slatiňany, zámek Světlá nad Sázavou, státní hrad Šternberk a státní zámek Zákupy.

„První díl bude z hradu Lipnice, kde pracuje jako kastelán můj dlouholetý kamarád Marek Hanzlík. Myslím, že to bude díl, ve kterém se diváci dozvědí mnoho zajímavých věcí o stavebním vývoji toho hradu, o třicetileté válce nebo o znovuzrození toho objektu, na kterém se spolupodílel i Jaroslav Hašek,“ řekl průvodce pořadem herec Jaroslav Plesl.

Právě Lipnice je takovým typickým skrytým památkovým skvostem. Ničivý požár v 19. století a nezájem pozdějších majitelů proměnily Lipnici ve zříceninu. Naštěstí se našli nadšenci, kteří hrad opět probudili k životu.

Plesl se průvodcem seriálu nestal náhodou. Po hradech a zámcích ve svém volném čase mnoho let provázel, dokonce chtěl být jeden čas i kastelánem. Ve studentských letech třeba na zámku Hrádek u Nechanic. „Hrady a zámky jsou mou vášní a koníčkem. Jinak jsem po nich provázel, když mi bylo šestnáct a jinak před pěti lety, protože v každém věku vás zajímá něco jiného. Moje ješitnost a stavovská hrdost průvodcovská mi však zamezovaly v tom, abych viděl nudícího se návštěvníka,“ vysvětluje Plesl.

I teď přiznává, že hrady a zámky má radši než než herectví. „Je to skutečná vášeň a vyplňuje všechen můj volný čas. Natáčení Skvostů je zhmotněný sen. Možná na mě volba padla i proto, že jsem před pár lety natočil seriál Štíty království českého s profesorem Tomášem Durdíkem, který byl naším předním kastelologem. Ale tam jsem byl stylizovaný do přidrzlého učedníka, který má profesora popichovat,“ vzpomíná.

Ze seriálu mají radost i památkáři. Je totiž tak trochu lékem na overturismus. Návštěvníků představuje i jiná místa než je Karlštejn Hluboká nebo Český Krumlov. „Seriál představuje památky nejen jako architektonicky výjimečné objekty, ale především jako místa s vlastním příběhem a pamětí. Jsou to památky, které mají lidem i dnes co říct a které tvoří důležitou součást našeho kulturního dědictví,“ upřesňuje Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu.

Seriál se začal natáčet před rokem, loni v dubnu. Ve třetí řadě dokumentárního cyklu Skryté skvosty navštíví Plesl nejen státní památky, ale i objekty v soukromém vlastnictví – zámek Světlá nad Sázavou, sídlo šlechtického rodu Kinských Karlova Koruna u Chlumce nad Cidlinou nebo hrad Valdštejn, který patří městu Turnov. Vyprávění doplní atraktivní záběry z archivu České televize, který skrývá mnoho pokladů v podobě historických obrázků daných památek, ale třeba i filmů, které se na daném místě natáčely.

Skryté skvosty jsou zpět! Nová řada oblíbeného dokumentárního cyklu vás znovu zavede na místa plná historie a příběhů. I třetí řadou vás bude provázet herec a milovník památek Jaroslav Plesl.
Těšit se můžete na deset dílů a návštěvy památek, jako je hrad Lipnice, zámek Dačice, zámek Slatiňany, zámek Karlova Koruna, hrad Valdštejn, hrad Šternberk, zámek Březnice, Světlá nad Sázavou, klášter Plasy nebo zámek Zákupy.
Premiéra už 19. března ve 20:50 na ČT2! Nové díly sledujte vždy ve čtvrtek večer.

10. března 2026 v 17:13, příspěvek archivován: 18. března 2026 v 13:55
Nudící se návštěvník? Stavovská hrdost průvodcovská mi to nedovolila, hlásí Plesl

