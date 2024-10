Pernštejn je Ivan Trojan mezi hrady a zámky, říká Jaroslav Plesl

Co se dá o třetí řadě seriálu říct?

Že určitě bude. Jen výběr objektů se může změnit. Nemůžu do něj moc vstupovat, ale mám oblíbence, za které trochu lobbuji. Třeba Slatiňany, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí a z popelky, kterou trochu byly, se staly výkladní skříní. Kastelán Jaroslav Bušta, se kterým se pár let znám a který má na znovuzrození zámku lví podíl, se už moc těší. Psal mi SMS plné očekávání už před schválením třetí řady Skvostů, tak jsem ho raději brzdil, protože každému projektu věřím, až když ho vidím na plátně nebo v televizi.