Z Foglarových Rychlých šípů je animovaný seriál. Hlasy propůjčili Plesl i Ruml

Autor:
  16:47
V listopadu program České televize odvysílá ve spolupráci s Alkay Animation Prague nový animovaný seriál, který vznikl na motivy komiksů autora Jaroslava Foglara s kresbami od ilustrátora Jana Fischera. Tvůrci seriálu však museli kvůli pohodlné animaci klasickou podobu Bratrstva kočičích pracek upravit.

„Karel Jerie vycházel z klasické podoby Rychlých šípů, kterou vytvořil Jan Fischer, ale udělal na jejím základě svou vlastní originální verzi,“ sdělila kreativní producentka Barbara Johnsonová. S výtvarníkem Jeriem, režisérem Michalem Žabkou a nadací Jaroslava Foglera našli nekomplikovanou podobu Rychlých šípů, kterou diváci ihned rozpoznají.

ČT v listopadu odvysílá seriál Michala Žabky o Rychlých šípech podle předlohy Jaroslava Foglara a Jana Fischera.
ČT v listopadu odvysílá seriál Michala Žabky o Rychlých šípech podle předlohy Jaroslava Foglara a Jana Fischera.
ČT v listopadu odvysílá seriál Michala Žabky o Rychlých šípech podle předlohy Jaroslava Foglara a Jana Fischera.
ČT v listopadu odvysílá seriál Michala Žabky o Rychlých šípech podle předlohy Jaroslava Foglara a Jana Fischera.
17 fotografií

Nejenom design postav se proměnil, ale také doba a historické prostředí příběhu. „My jsme děj umístili do fiktivních pozdních 40. let, jak by asi vypadaly, kdyby nenastal komunistický převrat,“ řekla Johnsonová.

Připravte se na střelbu v ulicích. Část Prahy obsadí zombie z Resident Evil

ČT v listopadu odvysílá seriál Michala Žabky o Rychlých šípech podle předlohy Jaroslava Foglara a Jana Fischera.

Bylo třeba i dalších změn, jelikož původní materiál nenaplňoval potřeby seriálu. „Příběhy vycházejí z komiksové předlohy, ale většinou jsme je museli rafinovaně propojit, trochu pozměnit a prodloužit, protože předloha byla většinou jen krátký příběh,“ sdělil režisér Žabka. Úkolu se ujal scénárista Adam Gebert a dramaturgyně Kateřina Kačevská.

Výstava o Třech oříšcích pro Popelku je zpět. Lístky je už možné kupovat teď

Podle štábu si diváci výsledný příběh seriálu užijí a ocení skvělé padnoucí hlasy postaviček v podání schopných dabérů jako Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Matouš Ruml a mnoho dalších. K obdivu se nabízí i kvalitní animace, která zaujala i herce Martina Písaříka.

„Člověk má pocit, že je v původním komiksu, ale přitom to ožívá originálním způsobem a neruší umělé 3D efekty a vidím za tím poctivou ruční práci,“ vyjádřil se dabér postavy Štětináče.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Komik i mistr tíživého ticha. Jak dobře znáte filmové role Rudolfa Hrušínského?

Rudolf Hrušínský byl jedním z našich největších herců. Skvěle ztvárňoval role komediální, vážné i vyloženě tragické. Výtečně pracoval s hlasem i mimikou. V jednom pohledu vyjádřil, nač by jiní...

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...

Trump před schůzkou se Zelenským mluvil s Putinem. Sejdou se v Budapešti

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se v Budapešti setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jednali o ukončení války na Ukrajině. Uvedl to na síti Truth Social po čtvrtečním...

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black hearts club (Klub černých srdcí) uspořádal velkolepou podívanou. Při koncertu ve Sportovní hale...

RECENZE: Jak zažít orgasmus? Holky to chtěj pořád - a pořád stejně

30 % Premium

Německá komedie Holky to chtěj pořád obsahuje jediné, zato podstatné tajemství: proč se film Holky to chtěj taky, který vznikl v roce 2001, vůbec předělával, když k zápletce o třech dospívajících...

Z Foglarových Rychlých šípů je animovaný seriál. Hlasy propůjčili Plesl i Ruml

V listopadu program České televize odvysílá ve spolupráci s Alkay Animation Prague nový animovaný seriál, který vznikl na motivy komiksů autora Jaroslava Foglara s kresbami od ilustrátora Jana...

22. října 2025  16:47

Obří kovový samorost. Na špičce Štvanice se modlí nová socha od Krištofa Kintery

Obří samorost klečí a vzpíná ruce k modlitbě na špičce pražského ostrova Štvanice za lávkou HolKa. I když to na první pohled nevypadá, nová socha Krištofa Kintery Praying Wood je odlitkem ze slitiny...

22. října 2025  15:31

Připravte se na střelbu v ulicích. Část Prahy obsadí zombie z Resident Evil

Praha bude mít svůj podíl na vzniku pokračování slavné hororové herní a filmové série Resident Evil. Jako lokaci pro natáčení nového dílu zombie apokalypsy si tvůrci vybrali Karlín. Městská část...

22. října 2025  15:27

RECENZE: Víc říkat než mluvit. Michal Viewegh v novince skalpuje sám sebe

Premium

Poslední knížky Michala Viewegha, před patnácti dvaceti lety jednoho z nejslavnějších českých spisovatelů, začínají být trochu podle jednoho mustru.

22. října 2025

RECENZE: Milenci jsou mrtvi, jde se domů. Ostrčilova Legenda z Erinu nedojme

K poslání Národního divadla jistě patří i uvádět opomíjené české kusy. Legenda z Erinu od Otakara Ostrčila se nehrála od dvacátých let minulého století. Jak dopadla její současná resuscitace?

22. října 2025  11:36

Zemřel bubeník Pavel Skala. Šéfoval hitparádě Eso, hrál s Mišíkem či Ledeckým

V úterý 21. října zemřel Pavel Skala, bubeník, hudební dramaturg a někdejší šéfredaktor časopisu &musiQ. Působil mimo jiné v kapelách OK Band, Etc..., ASPM, Žentour nebo Lili Marlene. Podle informací...

22. října 2025  8:53

Magie a tajemství. Procházka z Divokýho Billa napsal píseň pro Zrození alchymistky

Ve čtvrtek 27. listopadu bude mít v kinech premiéru pohádka Zrození alchymistky. Nový film tvůrců obou dílů Princezny zakleté v čase zavede diváky zpět do kouzelného světa Oberon, kde se v dětském...

22. října 2025  7:10

Háma a Sokol hledají práci. Ve spotu ke slavíkům hrají i zvadlé striptéry

Prestižní anketa Český slavík vyvrcholí slavnostním galavečerem, který televize Nova odvysílá v pátek 21. listopadu v hlavním vysílacím čase. Přímým přenosem provede moderátorská dvojice Ondřej Sokol...

22. října 2025

Skupina Lucie se sešla v prapůvodní sestavě. Nechyběl ani zpěvák Penk

Česká rocková skupina Lucie se sešla v původním obsazení. Kromě aktuálních členů frontmana Roberta Kodyma a baskytaristy Petra Chovance se na pražském Barrandově sešli i bývalý zpěvák skupiny Michal...

21. října 2025  20:19

Výstava o Třech oříšcích pro Popelku je zpět. Lístky je už možné kupovat teď

Zájemci o prohlídku připravované každoroční výstavy na saském zámku Moritzburg věnované pohádce Tři oříšky pro Popelku, která se tam v 70. letech natáčela, si už přes internet mohou zakoupit lístky....

21. října 2025  17:20

Aby ženy věděly, že nejsou divné či rozbité. Nová kniha otevřeně popisuje šestinedělí

Spisovatelka Eliška Kašparcová ve svém knižním debutu Šestinedělky přináší autentický a otevřený pohled na období po porodu – bez přikrášlování, ale s pochopením a nadějí. „Zjistila jsem, že se o...

21. října 2025  16:21

Jedu nonstop na horské dráze. Martin Dejdar pokřtil autobiografickou knihu

Kamarádi a kolegové z branže v pondělí v pražském divadle Studio Ypsilon slavnostně pokřtili novou knihu herce, moderátora a komika Martina Dejdara. Kmotrem knihy s názvem „Dejdar – Jedu nonstop na...

21. října 2025  14:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.