Z Foglarových Rychlých šípů je animovaný seriál. Hlasy propůjčili Plesl i Ruml

„Karel Jerie vycházel z klasické podoby Rychlých šípů, kterou vytvořil Jan Fischer, ale udělal na jejím základě svou vlastní originální verzi,“ sdělila kreativní producentka Barbara Johnsonová. S výtvarníkem Jeriem, režisérem Michalem Žabkou a nadací Jaroslava Foglera našli nekomplikovanou podobu Rychlých šípů, kterou diváci ihned rozpoznají.
Nejenom design postav se proměnil, ale také doba a historické prostředí příběhu. „My jsme děj umístili do fiktivních pozdních 40. let, jak by asi vypadaly, kdyby nenastal komunistický převrat,“ řekla Johnsonová.
Bylo třeba i dalších změn, jelikož původní materiál nenaplňoval potřeby seriálu. „Příběhy vycházejí z komiksové předlohy, ale většinou jsme je museli rafinovaně propojit, trochu pozměnit a prodloužit, protože předloha byla většinou jen krátký příběh,“ sdělil režisér Žabka. Úkolu se ujal scénárista Adam Gebert a dramaturgyně Kateřina Kačevská.
Podle štábu si diváci výsledný příběh seriálu užijí a ocení skvělé padnoucí hlasy postaviček v podání schopných dabérů jako Jaroslav Plesl, Matěj Hádek, Matouš Ruml a mnoho dalších. K obdivu se nabízí i kvalitní animace, která zaujala i herce Martina Písaříka.
„Člověk má pocit, že je v původním komiksu, ale přitom to ožívá originálním způsobem a neruší umělé 3D efekty a vidím za tím poctivou ruční práci,“ vyjádřil se dabér postavy Štětináče.