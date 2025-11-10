Přiznávám rád a zcela otevřeně, že Rychlé šípy pro mě představují zcela zásadní životní pilíř. Vyrůstal jsem s nimi a žiji s nimi dodnes. Nebýt toho, že můj starší bratr s oblibou stále dokola četl častým listováním už notně odraný sešit jejich dobrodružství, mohl jsem se jmenovat úplně jinak. A ačkoliv se Jindra Hojer vedle lídrů Mirka Dušína a Jarky Metelky a vtipálka Rychlonožky občas trochu ztrácel, mám k němu logicky blízko.
Svévolné zacházení se scénami a výroky, které má každý kovaný znalec Rychlých šípů natrvalo vypálené v mozkové kůře, je mi proti srsti.