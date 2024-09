GLOSA: Jarda Fofr, který nasnímal oscarové Ostře sledované vlaky

Puntičkářský profesor, který zdržuje, ale ví přesně proč a když vidíte výsledek, víte, že se nemýlil. To je kameraman Postřižin, Vesničky mé střediskové či Skřivánků na niti, hrdina portrétu Mág...

RECENZE: Jako doma. Album Davida Gilmoura navozuje pocit bezpečí a klidu

David Gilmour, bývalý kytarista Pink Floyd, na pátém sólovém albu Luck And Strange nikam nespěchá. Deska vyšla devět let po předchozí Rattle That Lock a je plná rozvážných, volně plynoucích skladeb s...