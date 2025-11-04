Život mu kdysi změnili Výhybkáři, kteří ho na vrcholu kariéry odklonili na patnáct let do Švýcarska. Na jeviště se už nikdy nevrátil. Na herectví však nezanevřel a občas se postaví před kameru. Jako třeba teď v seriálu Oktopus, kdy se na scéně opět objevila postava bručouna majora Plachty, jemuž se dobrá nálada vrací jen v případě, že může řešit zapomenutý mord.
Ve filmech i v seriálech jste byl většinou za frajera. V seriálu Oktopus, do jehož druhé řady jste se v dílu Tenkrát ve Franzensbadu znovu vrátil, vám ovšem připadla role bručouna. Bývalý kriminalista major Plachta, který žije v domově důchodců a k řešení kriminálních případů si odtud jen odskakuje, má do sexy sympaťáka docela daleko.
No vidíte, nemládnu, časy se mění… Ale roli toho dědka si hodně užívám. Když mě do ní režisér Honza Pachl obsadil, navrhl jsem mu, že bych mohl postavu majora Plachty hrát trošku jinak. On je v tom domově důchodců velmi nespokojený a vítá každou příležitost, jak odtud aspoň na chvíli zmizet. A tak mě napadlo, že by ze mě byl takovej starej, nabručenej, protivnej dědek. A Honzovi se to líbilo.
Pozvala nás do vily, kde se scházeli ti slavní pátečníci, a o všem vyprávěla. Byl to úžasný zážitek. Pak se jí však po jednom představení udělalo špatně. Odvezli ji do nemocnice, kde zemřela. Takže já jsem s ní hrál její poslední představení v životě.