Rád vyprávěl, jak emigroval v kohoutím kostýmu, vzpomíná manželka Járy Kohouta

S Járou Kohoutem jste v 90. letech vydala knihu s podtitulem Kdo má v uzlíčku zaječí pacičku. Skutečně nosil pacičku pro štěstí?

Ano, tu pacičku měl pořád u sebe vlastně až do konce, ale nebyl nijak pověrčivý. Spíš myslím, že ji nosil proto, že to byla jedna z jeho nejslavnějších písniček („Kdo má v uzlíčku zaječí pacičku,ten se neztratí, smůla na něj neplatí,“ zpívá se v písni, která se Kohoutovi stala mottem, pozn. red.). Byl to přece jen typický kumštýř a umělec, který na sebe za každou cenu rád upozorňoval. A tak lidem říkal, že na tu pacičku věří.