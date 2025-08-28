„Je to ohlédnutí. Jako když sedneš doma a vytáhneš velké album. Kolem tebe sedí lidé, kteří tě mají rádi nebo kteří přišli na návštěvu. Ty to album obracíš a ke každé fotce, ke každému videu, něco řekneš. Vzpomínáš ty, vzpomínají oni,“ popsal dokument pro iDNES.cz Nohavica.
Během natáčení poskytl tvůrcům přístup do svého osobního života i k rozsáhlému soukromému archivu. Osobní portrét odkrývá nejen zpěvákovu profesní dráhu, ale i nelehké momenty života a složitost jeho vnitřního světa. V dokumentu neskrývá ani své problémy s alkoholem z minulosti.
Filmový štáb v průběhu natáčení navštívil desítky lokací a natočil více než 30 hodin autentického materiálu. Prostřednictvím kamery Jiřího Berky má divák možnost nahlédnout do míst, jako je rodinné zázemí, koncertní tým, osobní šatna nebo třeba psychiatrická léčebna a vyšetřovna StB.
Její návštěva představovala silný zážitek i pro samotný štáb. „Dotkli jsme se samozřejmě citlivých témat, ani by to bez toho nešlo. A to jsou právě ta místa, která trošku bolela nás všechny, protože je to těžké, když přijdete na vyšetřovnu StB,“ řekla režisérka snímku Petra Všelichová, která má za sebou například dokumenty o Marii Rottrové či o Jaromírovi Švejdíkovi.
Blbá pověst se s člověkem táhne. Dokument o Nohavicovi láká novou ukázkou
Nohavica na své internetové stránce styky s StB připustil, vyloučil však, že by udával lidi. Podle tisku tajná policie na Nohavicu tvrdě tlačila a vydírala ho hrozbou vězení za pobuřování.
Zpěvákovi také lidé například vyčítají, že si po napadení Ukrajiny Ruskem ponechal ocenění Puškinova medaile, které v roce 2018 osobně převzal od ruského prezidenta Vladimira Putina. Hudebník pak řekl, že si ocenění ponechá, protože ho dostal „za písně a ne za válčení“. Sám pomáhal několika uprchlým ukrajinským rodinám. Pořádal i benefiční koncerty na pomoc Ukrajině.
Ve filmu zazní přes šest desítek Nohavicových skladeb. Dvaasedmdesátiletý písničkář v dokumentu mimo jiné připomíná zásadní vliv Karla Kryla na svou tvorbu.
Historik: O Nohavicu se StB zajímala, protože byl oblíbenější než Michal David
Jeho alba jsou dlouhodobě nejprodávanější na českém trhu a mnohé jeho písně zlidověly. Zatím poslední album Máma mi na krk dala klíč vydal před pěti lety. Nahrávka získala tři nominace včetně prestižní kategorie Album roku cen České hudební akademie Anděl. Žádnou ze tří nominací ale písničkář neproměnil.
Předpremiéru měl snímek scenáristy Marka Dohnala v úterý v ostravském kině Luna. V českých a slovenských kinech ho zájemci mohou zhlédnout od čtvrtka.