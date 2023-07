Ve věku 76 let zemřela Jana Šulcová, hvězda komedie S tebou mě baví svět

Ve věku 76 let zemřela herečka Jana Šulcová. „Právě do hvězdného nebe odešla úžasná žena a naše maminka Jana Šulcová,“ uvedla na Facebooku její dcera Rozálie Víznerová. Šulcová hrála například v komedii století S tebou mě baví svět nebo v seriálu My všichni školou povinní.