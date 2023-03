VIDEO: Proč si připadám jako stará kráva? Plodková hraje v nové komedii

„Nový život, noví muži, tak proč si připadám jako stará kráva?“ zní anotace knižní předlohy, která se přenáší i do filmu. „Kniha Báry Šťastné mě bavila zejména svou ironií a celkovým nadhledem na životní situace, které v určitém věku prožívá většina žen,“ přibližuje režisérka a scenáristka Jitka Rudolfová.

Kromě Jany Plodkové ve filmu hraje ještě Jaroslav Plesl, Zuzana Kronerová, Václav Neužil, Barbora Seidlová nebo David Švehlík. „Měla by to být chytrá, svěží a vtipná komedie, kterou stojí za to vidět. Režisérka Jitka Rudolfová, skvělá Jana Plodková a vlastně i další obsazení by mělo být zárukou kvality,“ míní David Švehlík, představitel jednoho z nápadníků hlavní postavy.

Sama Plodková pak ke komedie říká: „Klára je roztržitá, nesebevědomá, ale vtipná. Svůj život má celkem naplánovaný, ale dostane se do situace, kdy ty její plány přestanou vycházet a naopak se ona začne v životě trochu plácat.“

Žánru romantické komedie se tvůrci dle svých slov snaží spíše vyhnout. Už slovo láska z názvu knižní předlohy pozměnili život. „Je to víc komedie, než romantika. Jakákoliv romantika je totiž ve filmu vždy nějak převálcována nečekanými okolnostmi i ironií a sarkasmem hlavní hrdinky,“ vysvětluje režisérka.

Do kin film zamíří 11. května 2023.