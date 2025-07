Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Když letos stála na červeném koberci v Cannes, připadala si jako v Karlových Varech – jen s mořem navíc. „Byl to mimořádný zážitek a obrovská čest nejen pro nás, ale i pro český film. Moře, DJové hráli sety, lidi tančili, když někdo čekal dlouho, začal tančit. Byla tam strašně příjemná, taneční nálada. Připadalo mi to, jako když stojím po projekci v Thermalu,“ popisuje.

Řeč přišla i na její první procházku po červeném koberci. „Byla jsem nervózní a klepala se mi kolena,“ vzpomíná. Teď už si to však umí užít. „Beru to jako celek – miluju festival, podporuju ho, vidím lidi, kteří mávají a drží palce. Je to krásný zážitek,“ vysvětluje. A co reakce na její šaty? To už teď vůbec neřeší.

„Pokud by mě někdo sejmul, je mi to líto spíš kvůli návrháři. Já vím, co nosím a jak se v tom cítím. Jestli za to dostanu jedničku nebo pětku, to mně opravdu karlovarský festival nenaruší,“ říká. Šaty volí tak, aby odpovídaly akci a aby v nich byla sama sebou: „Vybírám je tak, aby to souviselo s tou akcí. A co tím chci třeba i říct.“

Herectví bere jako prostor, kde se člověk občas ztratí – a zase najde. „V každé roli se člověk trochu ztratí. Pokud ji dělá hluboce, tak nejsem nikdy úplně já. Ale dnes už vím, kdy se vrátit k sobě,“ vysvětluje. Dřív to ale prý tak snadné nebylo. „Když jsem začínala, měla jsem pocit, že mě role, styling a situace mění. Dnes už se nesnažím být někým jiným. Mluvím za Janu, ne za někoho, koho ode mě čekají.“

Velké zkušenosti jí dala i cesta do New Yorku, kam odjela před lety, aby se naučila anglicky. „Byla to největší škola mého života. Potřebovala jsem se naučit být sama a přestat se bát. Dřív mě všechno stresovalo, castingy byly konec světa. Myslela jsem si, že nejsem dobrá herečka,“ přiznává.

Film Karavan, který se letos uvádí i ve Varech, podle ní není „menšinový“. „Je to silný příběh, nádherně natočený a skvěle zahraný. Pokud fandíte českému filmu, nenechte si ho ujít,“ doporučuje. Jeho oscarové šance komentuje opatrně: „Jsem součástí Akademie, ale za Karavan hlasovat nemůžu. Uvidíme, koho vybereme.“

Velkou změnou v životě Jany Plodkové byl za poslední dobu její odchod z angažmá v Divadle Na zábradlí. „Po deseti letech jsem cítila, že potřebuji volnost. Chci si víc vybírat projekty a rozhodovat sama,“ říká.

Definitivní rozhodnutí v ní zrálo několik let. „Jakmile bylo to rozhodnutí stoprocentní, už se neozval žádný červíček pochybností.“