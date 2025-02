KOMENTÁŘ: Bez záštity nebude kino? Snad mají europoslanci na vstupné

13:00

Česko se konečně zviditelnilo! Evropský parlament se otřásl v základech, Brusel se zahalil do černého flóru, do ulic vyrazí protestující davy, a to vše kvůli našim statečným filmařům. Odmítli totiž záštitu poslankyně Jany Nagyové nad tamním promítáním filmu Válečný zpravodaj.