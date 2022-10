Spojení s Libuškou Šafránkovou je osudové, říká Arabela Jana Nagyová

„Jan Budař si mě našel, oslovil mě a já byla pohádkou nadšená. Konečně postava, o které jsem snila. Chtěla jsem jít v šlépějích Jany Brejchové a zahrát si královnu,“ prozrazuje s odkazem na představitelku své seriálové maminky.

Naposledy se Jana Nagyová prošla po červeném koberci v roce 1993 v Bratislavě na premiéře filmu Pozemský nepokoj. V současnosti žije v Německu a herectví se tam nevěnuje. Dokonce ani její současný manžel dlouho nevěděl, že se živila herectvím. „Necítila jsem potřebu mu to sdělovat,“ uvádí. Čas od času jí však z Česka i Německa chodily dopisy s prosbami o podpis, a tak se i manžel začal ptát.

Nabídku na roli v pohádce Princ Mamánek, kde ztvárnila královnu Ludmilu, matku poněkud rozmazleného následovníka trůnu, získala poté, co ji kvůli zdravotním důvodům musely odmítnout Libuše Šafránková i Hana Maciuchová.

Se Šafránkovou přitom Janu Nagyovou už pojí role Arabely, kterou česká herečka nadabovala a původně ji dokonce měla i hrát. „Pokládám to za osudové. Někde nahoře to tak bylo zařízené a doufám, že si Libuška přála, abych tu královnu hrála. Jsme asi nějak propojené vesmírem. A nespojila nás jen Arabela, točily jsme spolu také Triptych o lásce,“ vzpomíná Nagyová.

Poté co režisér Arabely Václav Vorlíček zjistil, že Libuše Šafránková princeznu nemůže hrát, prošla Jana Nagyová konkurzem. „Zúčastnilo se ho asi sto hereček a byl to dvoukolový konkurz. V druhém kole už jsem si zahrála i s Vladimírem Dlouhým a Dádou Patrasovou, protože pan Vorlíček už to obsazení asi měl vymyšlené, jen si chtěl potvrdit, že to funguje,“ míní.

Obraz na památku

Pocity z natáčení po třiceti letech popisuje takto: „Všechno bylo nové. Bylo to jako bych znovu začínala. Dřív se natočilo pár klapek a už se to nedalo zpětně promítnout. Teď se na to člověk může podívat... No a upřímně: dívala jsem se na sebe nerada. A popravdě dodnes se na sebe nerada dívám, protože si hned říkám, že jsem tohle mohla udělat líp a tamto není dobré. Důležité je, aby se to líbilo divákovi a věřil tomu,“ přemýšlí.

Arabelu si tak sama nepustila téměř tři dekády, ačkoliv DVD seriálu doma má. Z natáčení si na památku odnesla obraz Arabely, který měl Petr v pokoji. Při posledním stěhování ho však její muž nedopatřením vyhodil.

Prince Mamánka Jana Nagyová popisuje jako pohádku, jen trochu víc dobrodružnou. „Princ tam zažije spoustu nových setkání s různými bytostmi. S duchem, hrobařem, čarodějnicí. Potká se smrtí i s budoucí láskou... Je to tak krásně propletené, že je z toho nakonec napínavý a občas strašidelný příběh, ale všechno je to jako život sám,“ přibližuje.

Řeč přišla i na odchod herečky do Německa v roce 1987. „Ten odchod byl přirozený. Přála jsem si žít rodinný život. Pocházím z rodiny, kde rodinný život dobře fungoval. A tím, že jsem začala pracovat hodně brzo, když mi bylo třináct, tak jsem neměla takový život jako jiné slečny. Měla jsem pocit, že jsem vyčerpaná a že nemám co nabídnout. Šla jsem z jedné inscenace do druhé. Toužila jsem po rodině a pocitu domova. Utéct z Československa jsem ale nechtěla, ačkoliv byly příležitosti. Bylo by to ode mě zbabělé. A mé rodiče bych už pak nikdy nemusela vidět. Kdybych ale v roce 1987 věděla, co se o dva roky později uděje, počkala bych,“ uvádí.

Na otázku, zdali by si v Arabele znovu zahrála, pokud by se v současnosti točilo další pokračování, odpovídá: „Ano, ale jen královnu.“

Trailer k filmu Princ Mamánek: