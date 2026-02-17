Veřejnost se v pražské Lucerně rozloučí se zesnulou Janou Brejchovou

Rozloučení s herečkou Janou Brejchovou organizuje v Lucerně pro veřejnost rodina. „Návštěvníci budou mít možnost tiché vzpomínky a zápisu do kondolenční knihy od 8:00 do 13:00,“ uvedla minulý týden Brejchové dcera Tereza Brodská.
Ředitel kina Lucerna Filip Schauer upozornil, že se nebude jednat o obřad. Nepočítá se tedy s umístěním rakve v kině. „Mělo by se jednat o pietní akci pro veřejnost na počest paní Jany Brejchové,“ uvedl Schauer. Pro rozloučení veřejnosti poslouží velký sál kina Lucerna. Další podrobnosti vyplynou z přání rodiny, doplnil.
Janu Brejchovou do svých filmů obsazovali přední režiséři od 60. let. Před kamerou stála ale už ve 13 letech, tedy v roce 1953. Točila s Vojtěchem Jasným, Jiřím Krejčíkem, Evaldem Schormem a mnoha dalšími. Účinkovala ve stovce celovečerních a televizních filmů, za něž získala i řadu cen.
K jejím nejlepším filmům patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba, Zánik samoty Berhof či Kráska v nesnázích. Filmoví akademici jí v roce 2010 udělili Českého lva za mimořádný přínos českému filmu.
Točila v Německu, Rakousku a Maďarsku a objevovala se na titulních stránkách zahraničních magazínů.