Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše mezi charakterní herečky, ale byla přesvědčivá i v komediální poloze.
Autor: ČTK
S pomocí vědecké metody hledala Jana Brejchová v komedii Hodíme se k sobě, milíáčku...? ideálního partnera.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Manželé Tomášovy v komedii Hodíme se k sobě, miláčku...? hráli skuteční manželé Jana Brejchová a Vlastimil Brodský. Snad i díky tomu působí jejich filmové hašteření tak autenticky.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Jana Brejchová po boku Jiřího Sováka ve fantastní ztřeštěné komedii Zabil jsem Einsteina, pánové...
Autor: © Filmové studio Barrandov / Jaromír Komárek
S Miroslavem Macháčkem v sugestivním dramatu z lékařského prostředí Skalpel, prosím.
Autor: Filmové studio Barrandov/ Zdeněk Vávra
Kdo jiný by tak skvěle zahrál milovanou choť Karla IV. Elišku Pomořanskou než Jana Brejchová.
Autor: © Filmové Studio Barrandov
Jana Brejchová coby královna v rodinné pohádkové televizní klasice Arabela.
Autor: © Česká televize / Jitka Bilinská
V seriálu My všichni školou povinní se Jana Brejchová představila v menší roli chápavé sestry zpěváka Filipa Povejše v podání Jaromíra Hanzlíka.
Autor: © Česká televize / Jaromír Komárek
Znovu komedie Zabil jsem Einsteina, pánové a Jana Brejchová v obležení hereckých es Jiřího Sováka a a Lubomíra Lipského.
Autor: Filmové studio Barrandov
V seriálu F. L. Věk hrála Jana Brejchová půvabnou Paulu, k níž zahoří láskou jak doktor Thám (na snímku, hrál jej Radovan Lukavský), tak titulní hrdina.
Autor: © Česká televize / Miloš Schmiedberger
V historickém dramatu Luk královny Dorotky s hereckým partnerem Petrem Štěpánkem.
Autor: © Filmové studio Barrandov / Vladimír Souček
Jana Brejchová a Lucie Vondráčková si zahrály matku s dcerou ve filmu Hrad z písku z roku 1994.
Autor: © Česká televize
Jana Brejchová se Zlatou Adamovskou a Soběslavem Sejkem ve filmovém přepisu románu Vladimíra Párala Mladý muž a bílá velryba.
Autor: © Filmové studio Barrandov
V koprodukčním snímku Výstřely ve tříčtvrtečním taktu si Jana Brejchová zahrála s Pierrem Bricem, představitelem filmového Vinnetoua.
Autor: ČTK
V televizní pohádce Arachné hrála Jana Brejchová s Iljou Rackem a Ernestem Čekanem.
Autor: © Česká televize / Pavla Černá
Křehká Jana Brejchová v brilantním válečném dramatu režiséra Jiřího Krejčíka Vyšší princip.
Autor: Československý státní film
Kariéristka Edita (Jana Brejchová) a Naďa Frýbortová (Zlata Adamovská) ve filmu Mladý muž a bílá velryba.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Jana Brejchová se coby královna se svým královským chotěm Hyacintem (Vlastimil Brodský) a dcerou Xenií (Dagmar Patrasová).
Autor: © Česká televize
Poslední filmovou rolí Jany Brejchové byla Zdena ve snímku Jana Hřebejka Kráska v nesnázích.
Autor: Produkce 2media
V hudební krátkometrážní komedii Ztracená revue hrála Jana Brejchová postavu dívky z plakátu.
Autor: Česká televize