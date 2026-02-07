|
OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila
Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku
Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...
Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka
Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...
Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...
RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo
Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...
Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young
Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...
RECENZE: Jak se dělá humbuk. Zaslouží si černošští upírští Hříšníci šestnáct Oscarů?
Historický rekord si připsal snímek Hříšníci, když dostal nominaci na šestnáct Oscarů. Ale diváci jej hodnotí vlažněji než kritici a opakují přitom výrazy jako nadhodnocený, přehnaný, nepochopitelný...
Vítězný Sbormistr čelí žalobě za deset milionů. Věřím justici, tvrdí producent
Emotivní řeč plná náznaků, s níž producent Sbormistra Jiří Konečný přebíral cenu kritiků pro nejlepší film roku, mohla diváky přenosu na ČT art zmást. Až po ceremoniálu Konečný vysvětlil, co se kolem...
GLOSA: Umíme milovat? Olivia Dean ukazuje, že láska není diagnóza, ale umění
V časech, kdy umíme do detailu zanalyzovat, jaký typ citové vazby kdo má, kdy víme, proč je někdo toxický a jiný zase ne, kdy se z lásky stává tak trochu věda, je každá dávka kultury, co lásku...
Nikdy nevznikla lepší reklama na letní tábory. Hoši od Bobří řeky ukazují cestu i dnes
Třináct bobříků. Tábor ve Sluneční zátoce. Mladý zálesák Roy. Píseň úplňku. Vor na Bobří řece. Vzor správných chlapců Rikitan. Ušlechtilý Luděk a impulzivní Mirek. A samozřejmě Zelená příšera....
Ceny kritiky vyhrál film Sbormistr, po dvou soškách mají i Otec a Letní škola, 2001
Nejlepším filmem roku se ve velmi těsném hlasování 16. Cen české filmové kritiky stal Sbormistr. Získal celkem dvě sošky stejně jako rovněž hrané snímky Otec a Letní škola, 2001. Celkem bylo oceněno...
Bude vždy mou součástí. Hvězda Harryho Pottera o mateřství i Bridgertonových
Svět ji poznal jako první lásku Harryho Pottera, bradavickou studentku Cho Changovou. Nyní se vrací v jiné populární sérii - Bridgertonových. Osmatřicetiletá Katie Leungová v rozhovoru pro iDNES.cz...
V Arabele mi královna držela koně. Hvězdy vzpomínají na Janu Brejchovou
Jako desetiletý hrál s Janou Brejchovou v Arabele, v pokračování seriálu mu pak pomohla uklidnit koně. „Naše rodiny se přátelily a dělaly si legraci z toho, jak jsou si Jana Brejchová a moje maminka...
TELEVIZIONÁŘ: Šachovou královnu vyzpovídala dcera Roberta Kennedyho
Známé jméno před kamerou, známé jméno za ní; tak vypadá premiérový dokumentární portrét Královna šachu, který nasazuje streamovací služba Netflix.
Hagrid, Alf, plukovník z Haló haló. Kam se z dabingu vytratil Ota Jirák
Když se řekne Ota Jirák (76), většině z nás naskočí ten hluboký, medově zabarvený bas, který po desetiletí provází naše oblíbené hrdiny. Ať už jde o chlupatého mimozemšťana Alfa, obřího Hagrida nebo...
KVÍZ: Major Šebek, poručík Troník, Nikola Šuhaj. Jak dobře znáte filmy Miroslava Donutila?
Major Šebek z Pelíšků, sepisující děckám jídelníček, šišlající poručík Troník z Černých baronů, nadporučík Růžička z Tankového praporu, ale také Nikola Šuhaj, distingovaný právník doktor Ulrich z...